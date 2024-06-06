شاهدوا باميلا الكيك وهي تغني لأم كلثوم على طريقة هيفاء وهبي

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "الليلة دوب" لمقدمه الفنان المصري حسن الرداد، حيث شاركت باميلا بمجموعة من التحديات الحماسية إلى جانب النجوم؛ خالد شباط، وأحمد زاهر، وليلى أحمد زاهر.

ومن بين التحديات التي شاركت بها باميلا، كان أداء أغنية على طريقة فنانة أخرى، ووقع الاختيار على أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم بأسلوب الفنانة هيفاء وهبي.