شاهدوا باميلا الكيك وهي تغني لأم كلثوم على طريقة هيفاء وهبي

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "الليلة دوب" لمقدمه الفنان المصري حسن الرداد، حيث شاركت باميلا بمجموعة من التحديات الحماسية إلى جانب النجوم؛ خالد شباط، وأحمد زاهر، وليلى أحمد زاهر.
ومن بين التحديات التي شاركت بها باميلا، كان أداء أغنية على طريقة فنانة أخرى، ووقع الاختيار على أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم بأسلوب الفنانة هيفاء وهبي.
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كتبت الفنانة اللبنانية اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".
لا زال اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي" يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد اطلاق أغنيته الجديدة "خدني"، وهي باللهجة المصرية
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة وصولها الى احدى المناسبات التي كانت مدعوة عليها.