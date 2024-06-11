طارق سويد يعترف بمعاناته من مرض نفسي نادر.. ما قاله مؤثر

وكشف خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات أنه "عام 2019، كان في قمّة عطائه في مجال التمثيل، وكانت شركات إنتاج كبيرة تستعدّ للتوقيع معه. وكنت بمحل كتير حلمت فيه ولكنني أصبت بحالة من الاكتئاب فابتعدت عن كل شيء".

وأكد أن الاكتئاب الذي يعاني منه أبعده عن كل شيء وهو بمرحلة لا يمكنه العودة، وهو ما جبره على الإبتعاد عن كل السوشيال ميديا ومجال الفن، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك وعي حول الشق النفسي وتأثيره على الإنسان.

وأوضح النجم اللبناني أنه بعد حالة الاكتئاب، كشف أنه مصاب بمرض "الإحتراق الوظيفي"، لافتاً إلى أن "الطبّ لا يعرف الكثير عن هذا المرض وأنا لا زلت أتعالج من الإكتئاب".

وعن عوارض المرض قال: "كل شيء كنت حبّه بطلت حبّه متل شغلي"، ولفت إلى أنّه لا يحبّ أنّ يتعرّف أيّ أحد عليه، ولم يعدّ يحبّ الكتابة ولا تقديم البرامج، بكرهن وما بعرف أعملن، ما بعرف كيف كنت أعملن قبل كأني فقدت الذاكرة".