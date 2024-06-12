غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور

ويبد ان المتابعين لاحظوا غياب زوجها، طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم، عن الصور، الامر الذي دفعهم الى التساؤل عن سبب ذلك.
الا ان مواقع اخبارية اكدت أن نانسي متواجدة في إيطاليا لإحياء حفل زفاف، حيث انتشر فيديو لها وهي تغني بجانب العروس خلال الحفل.
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
لا يزال اسم الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله يتصدر التريند والعناوين بعد انتشار صور وهي بوضع غير أخلاقي مع النجم الأميركي جو جوناس.
وجه الفنان المصري عمرو مصطفى رسالة اعتذار عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك"، فسرها الجمهور بأنها موجهة للفنان عمرو دياب بعد حادثة صفعه لمعجب في حفل زفاف قبل أيام.
بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل عن عالمنا الكاتب والمنتج السينمائي المصري البارز فاروق صبري عن عمر يناهز 80 عامًا.