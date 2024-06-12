غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور

ويبد ان المتابعين لاحظوا غياب زوجها، طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم، عن الصور، الامر الذي دفعهم الى التساؤل عن سبب ذلك.

الا ان مواقع اخبارية اكدت أن نانسي متواجدة في إيطاليا لإحياء حفل زفاف، حيث انتشر فيديو لها وهي تغني بجانب العروس خلال الحفل.