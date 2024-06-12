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غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور
غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور
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غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور

فن

2024-06-12 | 06:01
غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور
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Aljadeed
غياب زوج نانسي عجرم عن آخر ظهور لها يثير تساؤلات الجمهور

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عدد من الصور والفيديوهات على حسابها الخاص عبر إنستغرام، وثقت من خلالها اجواء استمتاعها بوقتها في مدينة كومو في إيطاليا.

ويبد ان المتابعين لاحظوا غياب زوجها، طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم، عن الصور، الامر الذي دفعهم الى التساؤل عن سبب ذلك.

 

الا ان مواقع اخبارية اكدت أن نانسي متواجدة في إيطاليا لإحياء حفل زفاف، حيث انتشر فيديو لها وهي تغني بجانب العروس خلال الحفل.

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