العدو الإسرائيلي يستهدف الطريق الحدودية التي توفي عليها جورج الراسي

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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
تصدر اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة عائلية مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.
عاد اسم الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتذار نضال من نجوى بشكل علني، على خلفية الهجوم الذي كانت قد شنته عليها بسبب سكوتها عما يحصل في لبنان واهتمامها بنشر مقاطع فيديو عن برنامج "ارابز غوت تالنت".
خرجت الممثلة السورية لمى بدور عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان حازم زيدان نجل الفنان السوري القدير أيمن زيدان .