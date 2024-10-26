العدو الإسرائيلي يستهدف الطريق الحدودية التي توفي عليها جورج الراسي

شارك احد الصحفيين، مقطع فيديو مع الممثلة اللبنانية نادين الراسي، يوثق استهداف العدو الإسرائيلي للطريق الحدودية التي تربط لبنان وسوريا، وهي الطريق التي توفي عليها الفنان الراحل جورج الراسي اثر حادث سير مروع.وبيّن الصحفي في الفيديو، الاضرار التي الحقت بالطريق، مستذكرا الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وارفق الفيديو بالتعليق التالي: "الزميل عبدالله بعلبكي من موقع الحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي وعدد من المواطنين، وبعدما تعرّض لغارة إسرائيلية تسبّبت بعزل لبنان بشكل كامل عن العالم!".