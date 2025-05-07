لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا (فيديو)

نجا إثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن إنهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق إندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.

رغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة.