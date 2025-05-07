لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا (فيديو)

فيديو يوثق لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا pic.twitter.com/jxSL6oIoyw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 7, 2025
فيديو يوثق لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا pic.twitter.com/jxSL6oIoyw
نجا إثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن إنهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق إندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.رغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة.
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