وقف وحيداً.. أسود تقتل حارسها

ووقع الحادث في حديقة "سفاري وورلد بانكوك"، التي تعتبر من أكبر حدائق الحيوان المفتوحة في آسيا
، وتقدم رحلات لإطعام الأسود والنمور مقابل حوالى 1200 بات (37 دولارا) للشخص الواحد.
وأشار إلى أن الرجل تعرض على ما يبدو لهجوم من 7 أسود
كبيرة عندما ترجل من سيارته.
وأكدت "سفاري وورلد بانكوك" مصرع الموظف، وقالت في بيان: "سنراجع إجراءات السلامة بشكل عاجل ونعززها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وقال تافاتشاي كانشانارين، وهو طبيب كان يزور حديقة الحيوانات وشهد الهجوم: "ترجل رجل من سيارة مكشوفة ووقف وحيدا وظهره للحيوانات، وهو ما وجدته غريبا".
وأضاف لقناة "ثايراث" التلفزيونية المحلية: "وقف لمدة 3 دقائق تقريبا، ثم سار أسد ببطء وأمسك به من الخلف. لم يصرخ".