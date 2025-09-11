وقف وحيداً.. أسود تقتل حارسها

لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند مصرعه بعدما تعرض لهجوم من ، حسبما أعلن مسؤولون محليون، الأربعاء، مما أثار تساؤلات حول معايير السلامة وقانونية استغلال المنشأة للحيوانات الضارية.





حماية الحياة البرية في والحياة البرية والحفاظ على النبات سادودي بونبوغدي لـ"فرانس برس"، إن " أحد موظفي حديقة الحيوانات الذي اعتاد إطعام الأسود".







ووقع الحادث في حديقة "سفاري وورلد بانكوك"، التي تعتبر من أكبر حدائق الحيوان المفتوحة في ، وتقدم رحلات لإطعام الأسود والنمور مقابل حوالى 1200 بات (37 دولارا) للشخص الواحد.

وأشار إلى أن الرجل تعرض على ما يبدو لهجوم من 7 كبيرة عندما ترجل من سيارته.

وأكدت "سفاري وورلد بانكوك" مصرع الموظف، وقالت في بيان: "سنراجع إجراءات السلامة بشكل عاجل ونعززها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وقال تافاتشاي كانشانارين، وهو طبيب كان يزور حديقة الحيوانات وشهد الهجوم: "ترجل رجل من سيارة مكشوفة ووقف وحيدا وظهره للحيوانات، وهو ما وجدته غريبا".

وأضاف لقناة "ثايراث" التلفزيونية المحلية: "وقف لمدة 3 دقائق تقريبا، ثم سار أسد ببطء وأمسك به من الخلف. لم يصرخ".