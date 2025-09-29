الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)

فن و منوعات

2025-09-29 | 10:00
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة

في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة

أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)
Play
09:34

أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)


افتتحت الصين أعلى وأضخم جسر معلق في العالم .. ولم تكتف بهذا وحسب بل قامت ببناء مقهى ومطاعم فوقه

09:34

أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)


افتتحت الصين أعلى وأضخم جسر معلق في العالم .. ولم تكتف بهذا وحسب بل قامت ببناء مقهى ومطاعم فوقه

بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة
09:01

بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة

احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بزواجها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في حفل خاص أقيم يوم 27 سبتمبر/أيلول بمدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، وسط أجواء عائلية مميزة بحضور مجموعة محدودة من الأصدقاء المقربين.

09:01

بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة

احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بزواجها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في حفل خاص أقيم يوم 27 سبتمبر/أيلول بمدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، وسط أجواء عائلية مميزة بحضور مجموعة محدودة من الأصدقاء المقربين.

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض
08:54

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض

شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".

08:54

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض

شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".

