في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)

افتتحت الصين أعلى وأضخم جسر معلق في العالم .. ولم تكتف بهذا وحسب بل قامت ببناء مقهى ومطاعم فوقه
احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بزواجها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في حفل خاص أقيم يوم 27 سبتمبر/أيلول بمدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، وسط أجواء عائلية مميزة بحضور مجموعة محدودة من الأصدقاء المقربين.
شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".