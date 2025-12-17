من الاكتئاب إلى الصرع… العلم يحذّر!

أشارت دراسة شملت أكثر من 90 ألف تأمين صحي في إلى أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً بالصرع ويعانون من الاكتئاب، تزيد احتمالية توقفهم عن تناول الأدوية المضادة للصرع بنسبة 40% في الأشهر الأولى بعد التشخيص.



وهذا يعني توقفهم عن العلاج، أو استبدال الأدوية، أو إضافة علاجات مكملة.