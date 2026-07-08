بالصورة - أول رسالة لفضل شاكر بعد إخلاء سبيله

سارع عدد من الفنانين والمقربين من الفنان اللبناني فضل شاكر إلى التفاعل مع قرار المحكمة العسكرية الدائمة بالموافقة على إخلاء سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة بحقه، معبرين عن فرحتهم بالقرار عبر رسائل نشرها كل منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.
نشر محمد فضل شاكر، مقطع فيديو، عبر خاصية ستوري على انستغرام، بعد قرار إخلاء سبيل والده.