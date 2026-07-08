نادين الراسي تحتفل بتخرج ابنها طبيبًا: أكبر فخر بحياتي

ونشرت نادين صورًا من حفل التخرج، ظهر فيها مارك مرتديًا زي التخرج وحاملًا شهادته، إلى جانب والدته ووالده حاتم حدشيتي، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والفرح.
View this post on Instagram
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
وأرفقت نادين الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اعتزازها بابنها وبالإنسان الذي أصبح عليه، مؤكدة أن هذه اللحظة تختصر سنوات من التعب والسهر والتضحيات.
كما وجّهت له وصية مع بداية مشواره في مهنة الطب، داعية إياه إلى ارتداء المعطف الأبيض برحمة ومحبة، وأن يشعر كل مريض بإنسانيته قبل علمه.
وحظي منشورها بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين قدموا التهاني لنادين الراسي وابنها، متمنين للدكتور مارك مستقبلًا ناجحًا.
خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.
وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.
أثارت تقارير إعلامية تركية جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن انفصال الممثلة التركية دنيز بايسال عن زوجها المغني باريش يورتشو، بعد سبع سنوات من الزواج.