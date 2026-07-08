نادين الراسي تحتفل بتخرج ابنها طبيبًا: أكبر فخر بحياتي

ونشرت نادين صورًا من حفل التخرج، ظهر فيها مارك مرتديًا زي التخرج وحاملًا شهادته، إلى جانب والدته ووالده حدشيتي، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والفرح.

وأرفقت نادين الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اعتزازها بابنها وبالإنسان الذي أصبح عليه، مؤكدة أن هذه اللحظة تختصر التعب والسهر والتضحيات.

كما وجّهت له وصية مع بداية مشواره في مهنة الطب، داعية إياه إلى ارتداء المعطف برحمة ومحبة، وأن يشعر كل مريض بإنسانيته قبل علمه.

وحظي منشورها بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين قدموا التهاني لنادين وابنها، متمنين للدكتور مارك مستقبلًا ناجحًا.