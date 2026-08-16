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أنجلينا جولي تثير القلق بحديث صادم عن الموت: &quot;أُحضّر أطفالي لغيابي&quot;
أنجلينا جولي تثير القلق بحديث صادم عن الموت: "أُحضّر أطفالي لغيابي"
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أنجلينا جولي تثير القلق بحديث صادم عن الموت: "أُحضّر أطفالي لغيابي"

فن و منوعات

2026-08-16 | 07:41
أنجلينا جولي تثير القلق بحديث صادم عن الموت: "أُحضّر أطفالي لغيابي"
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Aljadeed
أنجلينا جولي تثير القلق بحديث صادم عن الموت: "أُحضّر أطفالي لغيابي"

عادت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الواجهة بتصريحات مؤثرة عن الموت والأمومة، بعدما أعيد تداول حديث سابق لها كشفت فيه أنها لا تشعر بأنها ستعيش حياة طويلة، وأنها حرصت منذ سنوات على إعداد أطفالها الستة نفسياً لفكرة غيابها يوماً ما.

وقالت جولي إنها ربّت أبناءها وهي تفكر في كيفية منحهم القدرة على الاستمرار من دونها، أكثر مما كانت تفكر في مستقبلها كجدة، موضحة أن نظرتها هذه ارتبطت بتجربتها الشخصية مع الفقد، خصوصاً بعد وفاة والدتها مارشلين برتراند بالسرطان عن عمر 56 عاماً.

وأثارت تصريحاتها تفاعلاً واسعاً، خاصة مع تاريخها العائلي مع المرض وحملها طفرة "BRCA1" الجينية، إلا أن حديثها لم يتضمن إعلاناً عن إصابتها بمرض خطير أو توقعاً بقرب وفاتها، بل جاء في سياق رؤيتها للحياة وتأثرها بتجارب الفقد السابقة.

وأكدت جولي أن مواجهة فكرة الموت جعلتها أكثر تمسكاً بقيمة الوقت والعائلة، فيما أصبح أبناؤها اليوم يشجعونها على الاستمتاع بحياتها وخوض تجارب جديدة.

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