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منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي
منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي
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منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي

فن و منوعات

2026-08-16 | 07:48
منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي
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Aljadeed
منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي

كشف منظم الحفلات ياسر الحريري تفاصيل جديدة عن الجدل الذي رافق حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي، مؤكداً أن ما حدث بين الجمهور كان نتيجة الازدحام والتدافع الشديد، نافياً ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع حالات تحرش.

وأوضح الحريري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة"، أن الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً في منطقة الـStanding القريبة من المسرح، وهو ما أدى إلى حالة من التزاحم بين الحاضرين.

وكشف أن محمد رمضان تدخل بنفسه بعدما لاحظ تعرض فتاتين للضغط بسبب كثافة الجمهور، حيث تم نقلهما إلى منطقة أكثر أماناً بالقرب من المسرح لإبعادهما عن مكان التدافع والحفاظ على سلامتهما.

وأشار الحريري إلى أن وزارة الداخلية المصرية حسمت بدورها الجدل، بعدما أعلنت فحص مقاطع الفيديو المتداولة والتواصل مع الفتاتين، اللتين أكدتا عدم تعرضهما للتحرش وعدم اتهامهما أي شخص بذلك، وأن ما حدث كان نتيجة الازدحام فقط.

كما لفت إلى وجود ضوابط خاصة بالحفل، من بينها منع الأطفال دون سن العاشرة من التواجد في مناطق الوقوف بسبب احتمالية حدوث تدافع في الحفلات ذات الحضور الجماهيري الكبير.

وكانت مقاطع فيديو من الحفل قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، وسط ادعاءات بتعرض فتيات للتحرش، قبل أن تنفي السلطات المصرية ومنظم الحفل هذه الرواية.

ويأتي ذلك بعدما كان محمد رمضان قد وجه رسالة إلى الجمهور قبل انطلاق الحفل، طالب فيها الشباب بالحفاظ على سلامة الفتيات، قبل أن يقدم حفله الذي تضمن عدداً من أغنياته واستعراضاته، وسط حضور جماهيري واسع.

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