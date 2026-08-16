منظم حفل محمد رمضان يكشف حقيقة ما جرى في الساحل الشمالي

وأوضح ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " هنا القاهرة"، أن الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً في منطقة الـStanding القريبة من المسرح، وهو ما أدى إلى من التزاحم بين الحاضرين.

وكشف أن محمد تدخل بنفسه بعدما لاحظ تعرض فتاتين للضغط بسبب كثافة الجمهور، حيث تم نقلهما إلى منطقة أكثر أماناً بالقرب من المسرح لإبعادهما عن مكان التدافع والحفاظ على سلامتهما.

وأشار الحريري إلى أن حسمت بدورها الجدل، بعدما أعلنت فحص مقاطع الفيديو المتداولة والتواصل مع الفتاتين، اللتين أكدتا عدم تعرضهما للتحرش وعدم اتهامهما أي شخص بذلك، وأن ما حدث كان نتيجة الازدحام فقط.

كما لفت إلى وجود ضوابط خاصة بالحفل، من بينها منع الأطفال دون سن العاشرة من التواجد في مناطق الوقوف بسبب احتمالية حدوث تدافع في الحفلات ذات الحضور الجماهيري الكبير.

وكانت مقاطع فيديو من الحفل قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، وسط ادعاءات بتعرض فتيات للتحرش، قبل أن تنفي السلطات المصرية ومنظم الحفل هذه الرواية.

ويأتي ذلك بعدما كان محمد رمضان قد وجه رسالة إلى الجمهور قبل انطلاق الحفل، طالب فيها بالحفاظ على الفتيات، قبل أن يقدم حفله الذي تضمن عدداً من أغنياته واستعراضاته، وسط حضور جماهيري واسع.