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لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته
لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته
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لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته

فن و منوعات

2026-08-16 | 08:24
لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته
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Aljadeed
لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته

نعت الفنانة اللبنانية لورا خليل زوجها، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر حادث مأساوي أثناء وجوده في غانا، في خبر شكّل صدمة لعائلته والمقربين منه.

وشاركت خليل عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لزوجها، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها الكبير لفقدانه، وكتبت: "لتكن مشيئتك يا رب… نفسك بالسما يا قلب لورا".

وكان قد توفي زوج لورا خليل المهندس نجيب عقيقي إثر تعرضه لصعقة كهربائية قوية بعد تسرّب المياه إلى المكان الذي كان موجوداً فيه، بالتزامن مع وجود مصدر للتيار الكهربائي متصل بالمياه، ما أدى إلى وفاته على الفور في مكان اقامته في غانا.

وأعادت كلمات لورا الحزينة تسليط الضوء على الصدمة التي تعيشها بعد فقدان شريك حياتها بشكل مفاجئ، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدموا لها التعازي والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 

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