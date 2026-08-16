لورا خليل تنعى زوجها الراحل بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاته

وشاركت خليل عبر حسابها على " " صورة لزوجها، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها الكبير لفقدانه، وكتبت: "لتكن مشيئتك يا رب… نفسك بالسما يا قلب لورا".

وكان قد توفي زوج لورا خليل المهندس إثر تعرضه لصعقة كهربائية قوية بعد تسرّب المياه إلى المكان الذي كان موجوداً فيه، بالتزامن مع وجود مصدر للتيار الكهربائي متصل بالمياه، ما أدى إلى وفاته على الفور في مكان اقامته في .

وأعادت كلمات لورا الحزينة تسليط الضوء على الصدمة التي تعيشها بعد فقدان شريك حياتها بشكل مفاجئ، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدموا لها التعازي والمواساة عبر .