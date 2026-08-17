وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور

وفاهد هو الابن الأكبر لأحلام من زوجها القطري مبارك الهاجري، ومن مواليد عام 2004. ورغم ظهوره منذ طفولته إلى جانب والدته في أكثر من مناسبة، بدا في أحدث صوره مختلفاً عن الصورة التي اعتاد الجمهور رؤيته بها، إذ ظهر بحضور أكثر نضجاً واهتمام واضح بعالم الموضة والسيارات والسفر.وشارك فاهد عبر حسابه على " " صوراً ظهر في إحداها داخل طائرة خاصة، جالساً في مقعد فاخر، ومعتمداً إطلالة صيفية أنيقة بطابع كلاسيكي. واختار بدلة فاتحة بدرجات البيج والكريمي، مؤلفة من سترة وبنطال، ونسقها مع قميص أبيض مفتوح من الأعلى.وأكمل إطلالته بقبعة بيضاء الحواف ونظارات شمسية داكنة، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات وحقيبة جلدية فاخرة، فيما اختار حذاءً رياضياً أبيض منح الإطلالة لمسة أكثر شبابية وعصرية.لكن السيارة التي ظهرت ضمن الصور كانت من أكثر التفاصيل التي أثارت اهتمام المتابعين، إذ استعرض فاهد سيارة رياضية من طراز "فيراري 812 Superfast"، المعروفة بتصميمها اللافت وأدائها القوي. وتتميز السيارة بمحرك V12 سعة 6.5 ليترات، بقوة تصل إلى نحو 800 حصان، فيما تبلغ سرعتها القصوى قرابة 340 كيلومتراً في الساعة.ولم تمر الصور من دون تعليق والدته أحلام، التي عبّرت عن إعجابها بمنشور ابنها وكتبت: "ماشالله ". كما أعادت نشر صورة السيارة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ووجهت إليه رسالة تهنئة قالت فيها: "ربي يبارك لك ويبارك فيك حبيبي، في حفظ الرحمن"، مرفقة تعليقها بقلوب زرقاء.وتفاعل الجمهور مع الصور ورسالة أحلام بشكل واسع، متمنين لفاهد السعادة والتوفيق، فيما أثنى عدد من المتابعين على علاقة الفنانة الإماراتية بأبنائها وطريقتها في التعامل معهم، خصوصاً أنها تحرص على إبقاء ابنتيها بعيدتين نسبياً عن الأضواء، مقابل حرية أكبر لفاهد في الظهور عبر .