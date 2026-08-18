مديحة الحمداني تظهر برفقة زوجها للمرة الأولى

ونشرت الحمداني عبر حسابها على " " صورة رومانسية جمعتها بزوجها على شاطئ البحر وقت الغروب، حيث ظهرا متعانقين بإطلالتين باللون ، في أجواء هادئة بعيدة عن صخب المناسبات والظهور الإعلامي.

ويُعد هذا أول ظهور واضح لزوج مديحة الحمداني، بعدما سبق أن أعلنت ارتباطها من دون وجهه أو تفاصيل كثيرة عن هويته.

ولفت خاتم الزواج الأنظار في الصورة، بعدما ظهر بوضوح في يد مديحة، ليعيد المتابعون التفاعل مع تفاصيل زواجها التي كانت قد كشفت عنها تدريجياً.

وأرفقت الحمداني الصورة برسالة تحدثت فيها عن الحب والالتزام الكامل، مشيرة إلى أهمية اختيار العلاقة التي تقوم على المشاعر الصادقة والدعم المتبادل بعيداً عن التردد.

وكانت مديحة قد أعلنت زواجها سابقاً بطريقة غامضة، إذ نشرت صورة ليدها متشابكة مع يد شريكها داخل سيارة، فيما ظهر خاتم الزواج من الألماس من دون الكشف عن وجه الزوج.

وفي ذلك الوقت، قدّمت نفسها بلقبها الجديد "Mrs. Mahmoud"، ووصفت زوجها بأنه صديقها المفضل وشريكها في تفاصيل حياتها، مؤكدة أنه يمثل بالنسبة إليها مصدر أمان ودعم، وأنها كانت ستختاره في كل مرة.