قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص

وبحسب ما كشفته مجلة "هي" حصرياً، يأتي الزواج المدني قبل الحفل المنتظر في 19 أغسطس/آب في منطقة فيطرون ، حيث يستعد للاحتفال بزفافهما بحضور العائلة والأصدقاء.

واختارت دانا لهذه المناسبة إطلالة ناعمة وأنيقة، إذ ارتدت جمبسوت أبيض من توقيع المصممة ألين صباغ، عكس أسلوبها البسيط والبعيد عن المبالغة.

ولفتت دانا الأنظار أيضاً بعدما تولت بنفسها تنفيذ مكياجها وتسريحة شعرها، مضيفة لمستها الخاصة إلى إطلالتها في يوم زواجها المدني.

وتأتي هذه الإطلالة الهادئة كتمهيد لما ينتظر دانا في حفل زفافها الكبير في ، إذ من المرتقب أن تتألق بفستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني العالمي صعب.

ومن المتوقع أن تحمل إطلالتها في الزفاف طابعاً أكثر فخامة ورومانسية، في واحدة من المناسبات التي ينتظرها متابعو عائلة خلال هذا الصيف.