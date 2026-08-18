ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها

وكشفت ريم الخبر عبر حسابها على " "، حيث نشرت صورة جمعتها بزوجها الجديد الشويخ، وأرفقتها بعبارة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات"، لتنهال عليها التهاني من متابعيها وأصدقائها.

ويعمل علي الشويخ في مجال تدريب اللياقة البدنية وكمال الأجسام، ويقيم في دبي بدولة الإمارات المتحدة. وعلى الرغم من امتلاكه أكثر من 41 ألف متابع على "إنستغرام"، فإنه يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء، ويخصص معظم محتواه للتدريبات واللياقة البدنية.

ولم يظهر أحمد إلى جانب ريم سابقاً بشكل علني، إذ جاءت صورة إعلان الزواج لتكون أول ظهور واضح يجمعهما، ما أثار فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن الزوج الجديد.

أما المفاجأة التي لفتت الأنظار، فكانت تعليق طليقها بربري على خبر الزواج، إذ حرص على تهنئتها وكتب: "بارك لكما. ربّنا يحفظكوا ويخلّيكوا لبعض يا رب".

وحصد تعليق بربري تفاعلاً واسعاً من المتابعين، خاصة أن علاقته السابقة بريم كانت قد حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، بعدما اعتاد مشاركة تفاصيل حياتهما الزوجية قبل أن يعلنا انفصالهما بشكل مفاجئ.

وبين بداية لريم ورسالة راقية من طليقها، تصدر زواجها مجدداً اهتمام متابعيها عبر .