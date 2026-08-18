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ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها
ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها
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ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها

فن و منوعات

2026-08-18 | 11:24
ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها
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Aljadeed
ريم الطويل تتزوج للمرة الثانية.. وبربري يفاجئها برسالة بعد إعلان زواجها

عادت البلوغر ريم الطويل إلى الواجهة مجدداً بعد إعلان زواجها للمرة الثانية، بعد نحو عامين على انفصالها عن صانع المحتوى محمد البربري، المعروف باسم "بربري".

وكشفت ريم الخبر عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جمعتها بزوجها الجديد أحمد علي الشويخ، وأرفقتها بعبارة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات"، لتنهال عليها التهاني من متابعيها وأصدقائها.

ويعمل أحمد علي الشويخ في مجال تدريب اللياقة البدنية وكمال الأجسام، ويقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من امتلاكه أكثر من 41 ألف متابع على "إنستغرام"، فإنه يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء، ويخصص معظم محتواه للتدريبات واللياقة البدنية.

ولم يظهر أحمد إلى جانب ريم سابقاً بشكل علني، إذ جاءت صورة إعلان الزواج لتكون أول ظهور واضح يجمعهما، ما أثار فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن الزوج الجديد.

أما المفاجأة التي لفتت الأنظار، فكانت تعليق طليقها بربري على خبر الزواج، إذ حرص على تهنئتها وكتب: "بارك الله لكما. ربّنا يحفظكوا ويخلّيكوا لبعض يا رب".

وحصد تعليق بربري تفاعلاً واسعاً من المتابعين، خاصة أن علاقته السابقة بريم كانت قد حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، بعدما اعتاد الثنائي مشاركة تفاصيل حياتهما الزوجية قبل أن يعلنا انفصالهما بشكل مفاجئ.

وبين بداية جديدة لريم ورسالة راقية من طليقها، تصدر زواجها مجدداً اهتمام متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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