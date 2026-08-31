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تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟
تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟
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تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟

فن و منوعات

2026-08-31 | 04:56
تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟
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Aljadeed
تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟

تصدّر اسم الفنان المصري تامر حسني والإعلامية والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز حديث المتابعين، بعد لحظة عفوية جمعتهما خلال كواليس إحدى البروفات، بعدما خصّها تامر بأداء مقطع من أحدث أغنياته "بنت مين".

وشاركت مهيرة عبد العزيز عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حضورها بروفة تامر حسني، ظهر فيه الفنان المصري جالسًا إلى جانبها وهو يغني لها جزءًا من الأغنية، وسط أجواء مليئة بالمرح والتفاعل.

وعبّرت مهيرة عن سعادتها بالموقف بطريقة طريفة، مشيرة إلى أنها شعرت وكأنها داخل أحد الأفلام أثناء استماعها إلى تامر وهو يؤدي الأغنية أمامها، في تعليق عكس إعجابها باللحظة.

ولم يمر الفيديو مرور الكرام، إذ تفاعل تامر حسني معه ووجّه رسالة ترحيبية لمهيرة، متمنيًا رؤيتها في أحد أعماله السينمائية المقبلة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية وجود تعاون فني يجمعهما مستقبلًا.

وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع، مع مطالبات بمشاهدة الثنائي ضمن عمل سينمائي، خصوصًا بعد الإشارة التي حملتها رسالة تامر، رغم عدم الإعلان عن أي مشروع رسمي يجمع الطرفين حتى الآن.

وتأتي هذه الأجواء في وقت تخوض فيه مهيرة عبد العزيز خطوات جديدة في مجال التمثيل، بعدما شاركت في أولى تجاربها الدرامية المصرية من خلال مسلسل "احتلال"، الذي ينتمي إلى الأعمال التشويقية.

ويأتي المسلسل ضمن توجه مهيرة لتوسيع حضورها الفني، بعد سنوات من نشاطها الإعلامي، حيث تسعى إلى خوض تجارب درامية مختلفة والوصول إلى جمهور أوسع عبر الأعمال التلفزيونية والمنصات الرقمية.

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