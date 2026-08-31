أحمد سعد يلتقي جمهوره في بيروت بحفلة استثنائية برعاية تلفزيون الجديد

ويُقام الحفل يوم 26 أيلول/سبتمبر 2026 في Forum de Beyrouth، حيث من المنتظر أن يقدم سعد باقة من أبرز أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الماضية، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي يحضرها خصيصاً لهذه المناسبة.

ويأتي هذا الحفل ليجمع الفنان المصري بجمهوره في بعد انتظار، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء استثنائية تعكس شعبية أحمد سعد في الساحة .

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة نشاطه الفني، محققاً نجاحات متتالية بأعماله الغنائية وحفلاته التي تشهد تفاعلاً واسعاً في مختلف .

وسيكون جمهور على موعد مع سهرة مليئة بالموسيقى والطاقة، في حدث فني يحمل توقيع تلفزيون الجديد ويُعد من أبرز الحفلات المنتظرة لهذا العام.