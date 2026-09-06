سارة أبي كنعان ووسام فارس يكشفان جنس مولودهما الأول

ونشر الثنائي عبر "إنستغرام" مقطعاً من ظهورهما في الحفل، وأرفقاه بعبارة "our something blue"، في إشارة إلى أن طفلهما المنتظر سيكون صبياً.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الإعلان، وانهالت رسائل التهنئة على الزوجين، اللذين يستعدان لاستقبال مولودهما الأول.
وكانت سارة أبي كنعان قد شاركت جمهورها في وقت سابق خبر حملها، لتتحول إطلالتها في "الموريكس دور" إلى مناسبة للكشف عن محطة جديدة في حياتها العائلية مع وسام فارس.
شهد حفل "الموريكس دور" مجموعة من التصريحات اللافتة لعدد من النجوم، خلال لقاءات خاصة أجرتها الزميلة ثمار دلال لصالح "الجديد"، كان أبرزها مع ماغي بو غصن وباسم مغنية وطلال مرديني.
حلّت شروق ضيفة على برنامج «مطرحك» مع الإعلامي صلاح الخال، في أول ظهور لها بعد طلاقها من دكتور فود وصدور حكم بسجنه، حيث فتحت خلال الحلقة عدداً من الملفات التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية.
تحدثت الفنانة مي عمر خلال حفل «الموريكس دور» عن سعادتها بالتكريم، كما كشفت موقفها من التعاون مع النجمين قصي خولي وتيم حسن