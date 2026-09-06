سارة أبي كنعان ووسام فارس يكشفان جنس مولودهما الأول

ونشر عبر " " مقطعاً من ظهورهما في الحفل، وأرفقاه بعبارة "our something blue"، في إشارة إلى أن طفلهما المنتظر سيكون صبياً.

وظهرت بفستان أبيض من تصميم ، فيما اختار إطلالة رسمية من Tony Ward Couture، وحرص الثنائي على توثيق المناسبة بمجموعة من الصور الرومانسية.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الإعلان، وانهالت رسائل التهنئة على الزوجين، اللذين يستعدان لاستقبال مولودهما الأول.

وكانت قد شاركت جمهورها في وقت سابق خبر حملها، لتتحول إطلالتها في "الموريكس دور" إلى مناسبة للكشف عن محطة في حياتها العائلية مع وسام فارس.