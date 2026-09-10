"أنا محسودة".. فيفي عبده تكشف ما حدث معها بعد سقوطها من السلم

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر صدى البلد 2، أوضحت أن السقوط جاء بشكل مفاجئ رغم صغر حجم السلم، إلا أن الإصابة كانت أقوى مما توقعت.

وقالت فيفي عبده إن الأطباء أبلغوها بضرورة إجراء جراحة وتركيب شرائح ومسامير لعلاج الكسر، لكنها فضلت عدم الخضوع للعملية، وقررت الاكتفاء بوضع الجبس، قائلة: "أنا وقعت واتكسرت من على السلم، مع إن السلم كان صغير، وكنت مفروض أعمل شرائح ومسامير، بس رفضت وجبستها".

وتحدثت الفنانة أيضاً عن الفترة الصحية الصعبة التي تمر بها، معتبرة أن ما حدث معها لم يكن متوقعاً، خصوصاً أن الحادث بدأ بسقوط بسيط قبل أن يتحول إلى إصابة تحتاج إلى متابعة وعلاج.

وفي سياق حديثها، أعربت فيفي عبده عن انزعاجها من تدخل البعض في الحياة الشخصية للفنانين وملاحقة تفاصيلهم، مشيرة إلى أن الفنان قد يمر بظروف ومواقف لا يعرف الجمهور حقيقتها كاملة.

وأضافت: "القدر بيعمي البصر، والناس مش بتسيب حد في حاله"، قبل أن تتطرق إلى حديثها عن الحسد، مؤكدة أنها تعتقد أنها تعرضت له خلال الفترة ، وقالت بشكل مباشر: "أنا محسودة".

وتأتي تصريحات فيفي عبده لتكشف للمرة الأولى تفاصيل الكسر الذي تعرضت له وطريقة تعاملها مع الإصابة، وسط اهتمام جمهورها ومتابعيها بحالتها الصحية وتطورات تعافيها خلال الفترة المقبلة.