شيري عادل تنجو من حادث سير في طريقها إلى الغردقة

ووقع الحادث على طريق الغردقة، وتحديداً في منطقة رأس غارب، بعدما انفجر أحد إطارات السيارة التي كانت تستقلها شيري عادل، ما أدى إلى توقف المركبة وإثارة القلق حول حالتها.

وبحسب تقارير إعلامية ، تدخلت دورية تابعة للشرطة سريعاً فور وقوع الحادث، حيث عمل عناصرها على تأمين موقع السيارة والاطمئنان إلى الفنانة ، قبل مساعدتها على استكمال رحلتها باتجاه الغردقة.

وتمكنت شيري عادل لاحقاً من مواصلة طريقها والوصول بأمان إلى مقر مهرجان الغردقة لسينما ، لتضع بذلك حداً للمخاوف التي أثيرت عقب تداول خبر تعرضها للحادث.

وبعد ساعات من الواقعة، خرجت شيري عادل عن صمتها وحرصت على طمأنة جمهورها ومتابعيها من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، أكدت فيه أنها بخير، ووجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها.

كما خصّت الفنانة رجال الشرطة ومديرية أمن البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر برسالة شكر، مشيدة بسرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث منذ لحظاته الأولى، وتأمين الطريق ومرافقتها حتى تمكنت من الوصول إلى وجهتها.

وعبرت شيري عادل عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وساعدها خلال الموقف، مؤكدة تقديرها للجهود التي بذلتها لتأمينها عقب الحادث.

وانتهت الواقعة من دون الإعلان عن تعرض شيري عادل لإصابات، لتتمكن من استكمال مشاركتها في المهرجان الذي توجهت إليه من أجل حضور فعالياته وتكريمها ضمن دورته الحالية.