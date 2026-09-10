أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت

في أول تعليق لها بعد تداول أنباء عن صدور قرار يقضي بإبعادها عن الكويت، أثارت الممثلة والفاشينيستا كوثر البلوشي تفاعلاً واسعاً بمنشور غامض شاركته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على «إنستغرام».



ونشرت البلوشي صورة للسماء والغيوم من نافذة طائرة، ظهر فيها جزء من جناحها، وأرفقتها برسالة قالت فيها: «اللهم ارزقني بداية كجناح فراشة.. خفيفة على قلبي وسعيدة بالخير»، إلى جانب رمز قلب أزرق.

وجاء منشورها بالتزامن مع تصدّر اسمها ، عقب انتشار أنباء عن إبعادها عن الكويت، وسط تساؤلات بشأن حقيقة القرار والأسباب التي تقف خلفه، في ظل تضارب الروايات المتداولة وغياب توضيح رسمي حتى الآن.

واعتبر عدد من المتابعين أن الصورة والرسالة تحملان تلميحاً إلى مغادرتها الكويت وبدء مرحلة في حياتها، إلا أن البلوشي لم تؤكد الخبر أو تنفه، كما لم تكشف وجهتها المقبلة أو الأسباب التي دفعتها إلى السفر.

واختارت البلوشي عدم الدخول في تفاصيل القضية أو أي اتهامات، مكتفية برسالتها المقتضبة، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بشأن ملابسات مغادرتها.

وحتى الآن، لا تزال حقيقة قرار الإبعاد وأسبابه غير محسومة، بانتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية أو تصريح مباشر من كوثر البلوشي يكشف تفاصيل ما جرى.