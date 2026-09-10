أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت
أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت
A-
A+

أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت

فن و منوعات

2026-09-10 | 03:47
أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول تعليق لـ الفاشينيستا الايرانية كوثر البلوشي بعد قرار ترحيلها من الكويت

في أول تعليق لها بعد تداول أنباء عن صدور قرار يقضي بإبعادها عن الكويت، أثارت الممثلة والفاشينيستا الإيرانية كوثر البلوشي تفاعلاً واسعاً بمنشور غامض شاركته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على «إنستغرام».

ونشرت البلوشي صورة للسماء والغيوم من نافذة طائرة، ظهر فيها جزء من جناحها، وأرفقتها برسالة قالت فيها: «اللهم ارزقني بداية كجناح فراشة.. خفيفة على قلبي وسعيدة بالخير»، إلى جانب رمز قلب أزرق.
وجاء منشورها بالتزامن مع تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أنباء عن إبعادها عن الكويت، وسط تساؤلات واسعة بشأن حقيقة القرار والأسباب التي تقف خلفه، في ظل تضارب الروايات المتداولة وغياب توضيح رسمي حتى الآن.
واعتبر عدد من المتابعين أن الصورة والرسالة تحملان تلميحاً إلى مغادرتها الكويت وبدء مرحلة جديدة في حياتها، إلا أن البلوشي لم تؤكد الخبر أو تنفه، كما لم تكشف وجهتها المقبلة أو الأسباب التي دفعتها إلى السفر.
واختارت البلوشي عدم الدخول في تفاصيل القضية أو توجيه أي اتهامات، مكتفية برسالتها المقتضبة، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بشأن ملابسات مغادرتها.
وحتى الآن، لا تزال حقيقة قرار الإبعاد وأسبابه غير محسومة، بانتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية أو تصريح مباشر من كوثر البلوشي يكشف تفاصيل ما جرى.
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
06:08

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

احتفت القاهرة بنجوم الدراما والإعلام خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته السابعة عشرة، وسط حضور واسع لنخبة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها على الشاشات العربية خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

06:08

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

احتفت القاهرة بنجوم الدراما والإعلام خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته السابعة عشرة، وسط حضور واسع لنخبة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها على الشاشات العربية خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا
05:03

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا

خيّم الحزن على عالم مسابقات الجمال في النمسا بعد الإعلان عن وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر ناهز 22 عامًا، في رحيل مفاجئ أثار صدمة واسعة بين عائلتها وأصدقائها وزملائها، ودفع كثيرين إلى استذكار رحلتها الطويلة مع المرض والشجاعة التي أظهرتها في مواجهته.

05:03

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا

خيّم الحزن على عالم مسابقات الجمال في النمسا بعد الإعلان عن وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر ناهز 22 عامًا، في رحيل مفاجئ أثار صدمة واسعة بين عائلتها وأصدقائها وزملائها، ودفع كثيرين إلى استذكار رحلتها الطويلة مع المرض والشجاعة التي أظهرتها في مواجهته.

نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس
05:02

نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس

احتفل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل بزفاف نجله تيم إلى أمنية، في حفل أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء عائلية مميزة جمعت أفراد العائلة وعددًا من الأصدقاء والمقربين.

05:02

نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس

احتفل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل بزفاف نجله تيم إلى أمنية، في حفل أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء عائلية مميزة جمعت أفراد العائلة وعددًا من الأصدقاء والمقربين.

اخترنا لكم
نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
06:08
وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا
05:03
نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس
05:02
وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
04:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026