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وفاة الفنان العراقي كامل الأزرقي عن 73 عامًا بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان العراقي كامل الأزرقي عن 73 عامًا بعد صراع مع المرض
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وفاة الفنان العراقي كامل الأزرقي عن 73 عامًا بعد صراع مع المرض

فن و منوعات

2026-09-10 | 09:30
وفاة الفنان العراقي كامل الأزرقي عن 73 عامًا بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة الفنان العراقي كامل الأزرقي عن 73 عامًا بعد صراع مع المرض

غيّب الموت الفنان العراقي الكوميدي كامل الأزرقي، المعروف بلقب “الخال كامل”، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض، منهياً مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة واضحة في الكوميديا العراقية والمسرح والتلفزيون.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في محافظة البصرة الفنان الراحل، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من أبرز وجوهه المحبوبة، مشيدة بحضوره الكوميدي وقفشاته التي ارتبطت بذاكرة الجمهور على مدى سنوات طويلة.

وأكدت النقابة في بيانها أن كامل الأزرقي لم يكن مجرد فنان، بل شكّل جزءًا من الذاكرة الفنية في البصرة والعراق، لما عُرف به من روح مرحة وحضور مميز جعله قريبًا من زملائه ومحبيه.

وُلد كامل الأزرقي في محافظة البصرة عام 1953، وانطلقت مسيرته الفنية مطلع سبعينيات القرن الماضي من المسرح، حيث عمل ضمن فرقة التربية للنشاط المدرسي وشارك في عدد من العروض المسرحية، من بينها “ست دراهم” و”أوديب”، كما ساهم في تصميم وتنفيذ ديكورات عدد من الأعمال.

وامتدت تجربته لاحقًا إلى الإذاعة والتلفزيون والسينما، فيما ارتبط اسمه بشكل خاص بالأعمال الكوميدية والمشاهد الساخرة التي حققت له حضورًا واسعًا لدى الجمهور العراقي.
ومن أبرز أعماله التلفزيونية “القمر يحمي الثوار”، إلى جانب مشاركته في الفيلم السينمائي الطويل “الرجل الأحمر”. كما شكّل انضمامه إلى فريق البرنامج الكوميدي الشهير “قف للتحشيش” واحدة من أبرز محطاته الفنية، حيث قدّم مجموعة من المقاطع الساخرة إلى جانب عدد من نجوم الكوميديا في العراق.

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