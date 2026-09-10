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لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها
لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها
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لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها

فن و منوعات

2026-09-10 | 09:33
لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها
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Aljadeed
لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها

تصدرت الإعلامية السعودية لجين عمران الاهتمام مجدداً بعد ظهورها في برنامج “The Viral Room” مع الإعلامي هشام حداد، حيث كشفت خلال اللقاء مجموعة من التفاصيل الشخصية التي قلّما تحدثت عنها سابقاً، من عمرها الحقيقي وحياتها الزوجية، إلى علاقتها بأبنائها وشقيقتها أسيل عمران، إضافة إلى مواقفها من الشهرة والخصوصية.

وخلال الحلقة، تحدثت لجين بكل صراحة عن عمرها، مؤكدة أنها من مواليد عام 1977 وأنها تستعد لدخول عامها التاسع والأربعين، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر بعمرها وسعيدة بالطريقة التي تحافظ بها على نفسها ومظهرها، ومؤكدة أنها لا تخشى التقدم في السن بقدر ما تحرص على أن تعيش كل مرحلة بطريقة تناسبها.

وتطرقت لجين إلى أبنائها، موضحة أنها حرصت لسنوات على إبعادهم عن مواقع التواصل الاجتماعي احتراماً لرغبة والدهم الراحل وحفاظاً على خصوصيتهم، مؤكدة أنها فضلت أن يكون قرار الظهور بيدهم بعد وصولهم إلى عمر يسمح لهم باتخاذ هذه الخطوة بأنفسهم.

وكشفت أن ابنها، البالغ من العمر 28 عاماً، كان من المفترض أن يظهر معها في الموسم الثاني من برنامج “Dubai Bling”، وكان متحمساً للفكرة، لكنها رفضت ظهوره خوفاً من أن يفقد جزءاً كبيراً من خصوصيته، مؤكدة أنها تتمنى أن يُعرف اسمه مستقبلاً بسبب نجاحه المهني وليس بسبب علاقته بها.

أما ابنتها، فكشفت لجين أنها طلبت منها أخيراً التوقف عن الاختباء خلف الأضواء والظهور معها بشكل علني، بعدما كانت بعيدة عن الكاميرات لسنوات.


وعن حياتها الزوجية، أكدت لجين أنها تعيش حالياً تجربة مستقرة لا تشعر خلالها بأن الزواج يقيّد حريتها، لافتة إلى أنها تحافظ في الوقت نفسه على الوضوح الكامل مع زوجها، رغم حرصهما الشديد على إبقاء علاقتهما بعيدة عن السوشيال ميديا.

كما تحدثت عن زيجاتها الثلاث، مؤكدة أنها لم تتزوج في أي مرة من دون حب، ومعتبرة أن حبها الحالي هو الأكثر صدقاً والأخير في حياتها. وأوضحت أنها تزوجت للمرة الأولى في عمر 16 عاماً، والثانية في عمر 27 عاماً.

وتوقفت لجين أيضاً عند علاقتها بشقيقتها أسيل، مؤكدة أنها تكبرها بـ12 عاماً وساهمت في تربيتها، ووصفتها بأنها “صندوقها الأسود” التي تعرف عنها كل شيء وتحفظ أسرارها.

مهنياً، استرجعت لجين بداياتها في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أنها أصبحت أصغر مديرة مركز وهي في سن 25 عاماً، كما كشفت أن نحو 60% مما عُرض في “Dubai Bling” لم يكن حقيقياً بالكامل، رغم تأكيدها أن مشاركتها الشخصية كانت صادقة. وأكدت أيضاً أنها تؤيد الفصل المالي بين الزوجين، موضحة أن حسابها المصرفي منفصل تماماً عن حساب زوجها.

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