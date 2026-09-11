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سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء
سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء
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سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء

فن و منوعات

2026-09-11 | 08:08
سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء
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Aljadeed
سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تعرض نجلها المخرج حسام الحسيني لحادث أدى إلى إصابته بكسر في الضلوع، بعد سقوط مفاجئ خلال رحلة بحرية جمعته بأبنائه وأصدقائه.

وأوضحت نهال عنبر أن نجلها انزلق أثناء وجوده على متن اليخت، ليسقط على سلالم رخامية، ما تسبب في إصابته، مشيرة إلى أنه خضع للفحوصات الطبية اللازمة عقب الحادث.

وقالت في تصريحات صحافية: "حسام اتزحلق من اليخت ونزل على سلالم رخام، وأصيب بكسر في الضلوع، وهو حالياً موجود في بيتي وموجوع جداً.. ادعوله".

من جهته، حرص حسام الحسيني على طمأنة متابعيه، مؤكداً أن حالته بدأت بالتحسن، لكنه أشار إلى أن التعافي يحتاج إلى بعض الوقت بسبب صعوبة الإصابة.

وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا بتحسّن، بس الموضوع مش سهل وهياخد وقت، الحمد لله على كل شيء، ومعلش مش عارف أرد، صعب شوية الكلام والحركة".

وتلقى المخرج المصري عدداً كبيراً من رسائل الدعم من أصدقائه وجمهوره، متمنين له الشفاء العاجل، خصوصاً مع معاناته من صعوبة في الحركة والكلام نتيجة كسر الضلوع.

ويأتي الحادث بعد فترة من تعرض والدته نهال عنبر لموقف صعب، بعدما نجت من حريق كاد يطال سيارتها أثناء قيادتها على طريق الساحل الشمالي، إثر عطل مفاجئ أدى إلى تصاعد الدخان منها.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لحسام الحسيني من خلال مشاركته في مسلسل "بطن الحوت"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد"، وشارك في بطولته الفنان محمد فراج وعدد من النجوم.

 
 
 

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