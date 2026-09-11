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يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه
يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه
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يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه

فن و منوعات

2026-09-11 | 08:43
يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه
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Aljadeed
يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه

تصدرت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "الدكتورة يومي"، حديث المتابعين بعدما شاركت تفاصيل الساعات التي سبقت استقبال مولودها الأول.

ووثقت يومي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مراحل توجهها إلى المستشفى برفقة زوجها وعائلتها، وسط أجواء مليئة بالحماس والفرح، حيث شاركت جمهورها التحضيرات الأخيرة قبل لحظة الولادة.

وظهرت يومي في مقاطع فيديو برفقة شقيقتيها رين وأنطونيت، اللتين حرصتا على مرافقتها خلال هذه المرحلة، كما كشفت عن بعض تفاصيل تجهيزاتها الخاصة قبل دخول المستشفى، ما زاد من ترقب المتابعين للحظة استقبال طفلها الأول.

وفي أحد الفيديوهات، ظهرت يومي داخل السيارة إلى جانب زوجها رجل الأعمال التركي، الذي كان يقود السيارة، بينما وضعت يدها على بطنها في مشهد عكس فرحتها الكبيرة بهذه المرحلة. كما ظهرت أثناء مغادرتها المنزل قبل أن يسألها زوجها باللغة الإنجليزية: "هل أنت جاهزة؟"، لتجيبه بابتسامة: "نعم".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق وصول يومي إلى المستشفى، حيث أظهرت تفاصيل الجناح الخاص الذي تم تجهيزه لها، مع ديكورات مخصصة تحمل اسم مولودها، شملت الزينة على الباب والتفاصيل الموجودة داخل الغرفة وفوق السرير.

كما ظهرت يومي على السرير مرتدية روب المستشفى واضعة غطاء على رأسها استعداداً للولادة، وسط وجود زوجها وعائلتها إلى جانبها في هذه اللحظات المنتظرة.

وخلال الساعات الماضية، تداولت صفحات فنية أخباراً تفيد بأن يومي استقبلت مولودها الأول وأطلقت عليه اسم "غي"، بعدما ظهرت تفاصيل تحمل الاسم داخل الجناح، بينها قنينات المياه وعلب المحارم واللافتات الخاصة بالغرفة.

إلا أن يومي لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن ولادتها، ما أبقى الخبر ضمن إطار التكهنات، في انتظار تأكيدها شخصياً.

وكانت يومي خوري قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال التركي بعد علاقة بعيدة عن الأضواء، كما اختارت إخفاء خبر حملها خلال الفترة الأولى قبل أن تكشف عنه لاحقاً بطريقة خاصة، لتشارك جمهورها رحلة انتظار طفلها الأول حتى لحظة الولادة.

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