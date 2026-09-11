يومي خوري تعيش أجمل لحظاتها بعد استقبالها مولودها الأول برفقة زوجها

وأعلنت صفحة "Youmi Beauty" خبر الولادة من خلال منشور احتفالي، كشفت فيه أن المولود صبي ويحمل اسم "Baby Gee"، وكتبت: "إنه صبي، صغيرنا Baby Gee وصل"، لتنهال بعدها رسائل التهنئة والمباركات على وعائلتها.

وكانت يومي قد شاركت جمهورها خلال فترة الحمل العديد من اللحظات الخاصة، حيث وثقت استعداداتها لاستقبال طفلها الأول عبر جلسات تصوير أمومة وإطلالات مختلفة، كما كشفت بطريقة خاصة أن مولودها المنتظر سيكون صبياً.

وخلال الأشهر من الحمل، حرصت يومي على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلة انتظارها للولادة، معبرة عن حماسها الكبير للقاء طفلها، ومؤكدة أن كل مرحلة من الحمل كانت تقربها أكثر من اللحظة التي ستصبح فيها أماً.

وقبل إعلان الولادة، ظهرت يومي من داخل المستشفى برفقة زوجها وعائلتها، حيث كشفت عن تفاصيل التحضيرات الأخيرة لاستقبال طفلها، بينها الخاص الذي تم تجهيزه بديكورات تحمل اسم "غي"، إضافة إلى أغراض مخصصة تحمل الاسم.

ولاقى خبر ولادة يومي تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بهذه المناسبة، ووجهوا لها التهاني بمناسبة دخولها عالم الأمومة للمرة الأولى.

وكانت يومي خوري قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال بعد علاقة بعيدة عن الأضواء، كما اختارت عدم حملها خلال الأشهر الأولى، قبل أن تشارك جمهورها لاحقاً تفاصيل رحلتها وصولاً إلى ولادة طفلها الأول.