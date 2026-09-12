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بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال
بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال
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بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال

فن و منوعات

2026-09-12 | 04:06
بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال
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Aljadeed
بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال

حوّلت الفنانة المصرية يسرا حزنها على رحيل ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، إلى مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة مرضى القلب، بعدما دعت جمهورها إلى التبرع باسم الراحلة لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وأعلنت يسرا أن هذه المبادرة تأتي تخليدًا لذكرى ياسمين، معتبرة أن إنقاذ حياة مرضى القلب يمكن أن يكون صدقة جارية عن روحها، مشيرة إلى أن التبرعات ستساهم في دعم استكمال وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المؤسسة.

وجاءت مبادرة يسرا بعد وفاة ياسمين أبو النجا في آب 2026 إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كشفت الفنانة عن علاقة خاصة جمعتها بالراحلة منذ طفولتها، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام: "ياسمين اتولدت على إيدي"، مؤكدة أنها كانت قريبة منها منذ سنواتها الأولى.

وتحدثت يسرا عن رحلة ياسمين الصحية، لافتة إلى أنها ولدت بمشكلة في القلب، لكنها واجهت ظروفها بابتسامة وروح إيجابية، وقالت: "ياسمين عمرها ما اتضايقت أو اشتكت إنها مريضة، كنت شايفة ابتسامة طول الوقت ورضا".

كما سلطت يسرا الضوء على معاناة الأطفال الذين يولدون بأمراض قلبية، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الطبية لهم، خصوصًا في مراحلهم العمرية الأولى، ودعت إلى دعم المؤسسات التي تعمل على علاجهم وإنقاذ حياتهم.

ووجهت الفنانة رسالة إلى جمهورها للتبرع لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب باسم ياسمين أبو النجا، مؤكدة أن المؤسسة تقدم العلاج والعمليات مجانًا للمرضى المحتاجين.

وختمت يسرا رسالتها بالدعاء للراحلة، متمنية أن يكون هذا العمل أثرًا مستمرًا باسمها، وكتبت: "صدقة جارية على روح الحبيبة والجميلة ياسمين أبو النجا.. لعل قلبًا يُنقذ يكون صدقة جارية عنها وأجرًا لا ينقطع بإذن الله".

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