بعد رحيل ياسمين أبو النجا.. يسرا تحوّل حزنها إلى مبادرة لإنقاذ قلوب الأطفال

حوّلت الفنانة يسرا حزنها على رحيل ، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، إلى مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة مرضى القلب، بعدما دعت جمهورها إلى التبرع الراحلة لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.



وأعلنت يسرا أن تأتي تخليدًا لذكرى ، معتبرة أن إنقاذ حياة مرضى القلب يمكن أن يكون صدقة جارية عن روحها، مشيرة إلى أن التبرعات ستساهم في دعم استكمال وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المؤسسة.



وجاءت مبادرة يسرا بعد وفاة ياسمين في آب 2026 إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كشفت الفنانة عن علاقة خاصة جمعتها بالراحلة منذ طفولتها، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على : "ياسمين اتولدت على إيدي"، مؤكدة أنها كانت قريبة منها منذ سنواتها الأولى.



وتحدثت يسرا عن رحلة ياسمين الصحية، لافتة إلى أنها ولدت بمشكلة في القلب، لكنها واجهت ظروفها بابتسامة وروح إيجابية، وقالت: "ياسمين عمرها ما اتضايقت أو اشتكت إنها مريضة، كنت شايفة ابتسامة طول الوقت ورضا".



كما سلطت يسرا الضوء على معاناة الأطفال الذين يولدون بأمراض قلبية، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الطبية لهم، خصوصًا في مراحلهم العمرية الأولى، ودعت إلى دعم المؤسسات التي تعمل على علاجهم وإنقاذ حياتهم.



ووجهت الفنانة رسالة إلى جمهورها للتبرع لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ياسمين أبو ، مؤكدة أن المؤسسة تقدم العلاج والعمليات مجانًا للمرضى المحتاجين.



وختمت يسرا رسالتها بالدعاء للراحلة، متمنية أن يكون هذا العمل أثرًا مستمرًا باسمها، وكتبت: "صدقة جارية على روح الحبيبة والجميلة ياسمين أبو النجا.. لعل قلبًا يُنقذ يكون صدقة جارية عنها وأجرًا لا ينقطع بإذن الله".