بيران داميلا يلماز تواجه حكماً بالحبس في ألمانيا بسبب مستحقات تجميلية

وبحسب ما نقلته صحيفة " " ، فإن القضية تتعلق بفواتير غير مسددة مرتبطة بعدد من الإجراءات التجميلية، بينها البوتوكس والفيلر والليزر، حيث قدرت قيمة المبالغ المتداولة بنحو 285 ألف .

وأشارت التقارير إلى أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل غياب أي تعليق رسمي من السلطات أو السفارة التركية، إضافة إلى عدم صدور توضيح من بيران داميلا يلماز أو فريقها القانوني بشأن القضية.

كما تداولت بعض التركية معلومات تفيد بأن القضية قد لا تقتصر فقط على المستحقات المالية، بل قد تكون مرتبطة أيضاً ببعض الإجراءات والأوراق الخاصة بالإقامة في ، من دون وجود تأكيد رسمي لهذه التفاصيل.

وتُعد بيران داميلا يلماز من الوجوه المعروفة في الدراما التركية، حيث حققت شهرة بعد تجسيدها شخصية "إيلول" في مسلسل "الأزهار الحزينة"، وهو الدور الذي فتح أمامها أبواب النجاح والانتشار.

وُلدت الفنانة التركية في 28 1997، وواصلت بعدها حضورها في عدد من الأعمال التلفزيونية، محافظة على قاعدة جماهيرية واسعة داخل وخارجها.

أما على المستوى الشخصي، فقد نشأت بيران في عائلة منفصلة، وتعيش مع والدتها وزوج والدتها، ولديها شقيقة أصغر منها.