بيران داميلا يلماز تواجه حكماً بالحبس في ألمانيا بسبب مستحقات تجميلية

وبحسب ما نقلته صحيفة "صباح" التركية، فإن القضية تتعلق بفواتير غير مسددة مرتبطة بعدد من الإجراءات التجميلية، بينها البوتوكس والفيلر والليزر، حيث قدرت قيمة المبالغ المتداولة بنحو 285 ألف يورو.
وأشارت التقارير إلى أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل غياب أي تعليق رسمي من السلطات الألمانية أو السفارة التركية، إضافة إلى عدم صدور توضيح من بيران داميلا يلماز أو فريقها القانوني بشأن القضية.
كما تداولت بعض وسائل الإعلام التركية معلومات تفيد بأن القضية قد لا تقتصر فقط على المستحقات المالية، بل قد تكون مرتبطة أيضاً ببعض الإجراءات والأوراق الخاصة بالإقامة في ألمانيا، من دون وجود تأكيد رسمي لهذه التفاصيل.
وتُعد بيران داميلا يلماز من الوجوه المعروفة في الدراما التركية، حيث حققت شهرة واسعة بعد تجسيدها شخصية "إيلول" في مسلسل "الأزهار الحزينة"، وهو الدور الذي فتح أمامها أبواب النجاح والانتشار.
وُلدت الفنانة التركية في 28 يونيو 1997، وواصلت بعدها حضورها في عدد من الأعمال التلفزيونية، محافظة على قاعدة جماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها.
أما على المستوى الشخصي، فقد نشأت بيران في عائلة منفصلة، وتعيش مع والدتها وزوج والدتها، ولديها شقيقة أصغر منها.