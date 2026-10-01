غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بخطوبة ابنتهما مريم على صديقها منذ أيام المدرسة

عريس مريم من خارج الوسط الفني، وتجمعهما معرفة تعود إلى سنوات الدراسة، إذ كان صديقها في المدرسة، قبل أن تتطور علاقتهما وتتوج بالخطوبة.

وتولى تنظيم الحفل، الذي اتسم بالبساطة والخصوصية، واقتصر على المقربين الذين شاركوا العروسين فرحتهما وتمنوا لهما حياة سعيدة.

وعلى الصعيد الفني، يذكر النص أن أحدث أعمال غادة عادل فيلم «فيها إيه يعني»، الذي يجمعها بماجد الكدواني، إلى جانب أسماء جلال ومصطفى غريب وميمي وريتال ، بإخراج عمر رشدي حامد. وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول قديمة تتجدد بعدما تجمع الصدفة بين محاسب متقاعد وربة .

أما مجدي الهواري، فتولى إخراج وإنتاج مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يضم موسمه الأول خمس حكايات مستقلة، تتنوع شخصياتها وأحداثها وأجواؤها الدرامية.