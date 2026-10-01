بعد انباء ارتباطه بـ ديفريم أوزكان.. دينيز جان أكتاش يؤكد: "هناك حب في حياتي"

وقال أكتاش: «نعم، هناك حب في حياتي، حب يجعلني سعيداً»، من دون هوية حبيبته. ويأتي تصريحه وسط شائعات ربطته بزميلته ديفريم أوزكان، التي تشاركه بطولة مسلسل «تحت الأرض»، لكنه لم يذكر اسمها أو يؤكد تلك الأنباء خلال اللقاء.

وأوضح النجم أنه لا يؤمن بالحب من النظرة الأولى، معتبراً أن المشاعر تحتاج إلى معرفة حقيقية بالشخص الآخر واكتشاف صفاته ومدى الانسجام معه، وأنها تنمو وتتضح .

وعن تأثير الحب عليه، أشار إلى أنه يمنحه السعادة والطاقة والشغف، ويغيّر نظرته إلى الحياة ويجعله أكثر حباً لعمله، واصفاً هذا الشعور بالقول: «الحب يجعل عيني تلمعان». كما اعتبر أن القرارات التي يتخذها الإنسان بدافع الحب قد تتحول إلى تجارب يتعلم منها، حتى عندما تترتب عليها نتائج صعبة.

وتطرق أكتاش إلى الزواج، مؤكداً أنه لا يستبعد خوض التجربة، لكنه لم يحسم موقفه منها، موضحاً أنه قد يفكر في هذه الخطوة عندما يجد الشخص المناسب.

وبعيداً عن حياته الخاصة، استعاد رحلته من الهندسة إلى التمثيل، وكشف أن دخول المجال لم يكن ضمن خططه، بل جاء بعدما اكتشفه أحد الأشخاص وطرح أمامه خيارات عدة، كان التمثيل بينها. وسرعان ما اختار هذا المسار، ليجد فيه لم يكن يتوقعها.

أما عن الشهرة، فأكد أنه يحاول التكيف معها بما يناسب شخصيته وأسلوب حياته، معرباً عن امتنانه للتجارب التي عاشها بفضلها وتأثيرها في الشخص الذي أصبح عليه .