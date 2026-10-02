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زفاف نجل صابرين يشعل الأجواء.. يحيى الفخراني بالعكاز ولبلبة على الطبلة
زفاف نجل صابرين يشعل الأجواء.. يحيى الفخراني بالعكاز ولبلبة على الطبلة
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زفاف نجل صابرين يشعل الأجواء.. يحيى الفخراني بالعكاز ولبلبة على الطبلة

فن و منوعات

2026-10-02 | 12:10
زفاف نجل صابرين يشعل الأجواء.. يحيى الفخراني بالعكاز ولبلبة على الطبلة
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Aljadeed
زفاف نجل صابرين يشعل الأجواء.. يحيى الفخراني بالعكاز ولبلبة على الطبلة

احتفلت الفنانة المصرية صابرين بزفاف نجلها الأكبر، المهندس نور عبد اللطيف، في حفل ضخم أقيم بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة.

وشهد الحفل لقطات لافتة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها الظهور النادر للفنان يحيى الفخراني، الذي حضر متكئاً على عكازه، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، خصوصاً مع ظهوره إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

أما الفنانة لبلبة، فكانت من أكثر الحاضرين تفاعلاً مع أجواء الحفل، إذ شاركت في الرقص والزغاريد، قبل أن تفاجئ المدعوين بالعزف على الطبلة، لتضيف أجواء مرحة وعفوية إلى السهرة.

وخطفَت صابرين الأنظار أيضاً خلال الاحتفال، بعدما شاركت نجلها رقصة على أنغام الدبكة اللبنانية، كما قدمت أغنية خاصة أعدتها للمناسبة، وشاركت جمهورها لاحقاً مقاطع منها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية التي قدمتها صابرين كُتبت خصيصاً لحفل الزفاف، وحملت أجواء احتفالية، وشارك في صناعتها الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع محمد عاطف الحلو.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمود حميدة، صبري فواز، خالد زكي، منال سلامة، هالة صدقي، شريف منير، بشرى، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت صابرين قد احتفلت في وقت سابق بعقد قران نجلها في أجواء عائلية خاصة، قبل أن تختار إقامة حفل زفاف أكبر جمع أصدقاءها وزملاءها من الوسط الفني.

وانتشرت مقاطع وصور الحفل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً لحظات ظهور يحيى الفخراني على العكاز، وعفوية لبلبة على الطبلة، إضافة إلى رقص صابرين مع نجلها، لتتحول المناسبة العائلية إلى واحدة من أبرز المناسبات الفنية المتداولة خلال الساعات الماضية.

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