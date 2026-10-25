"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

وفي التفاصيل، نشر سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، 25 تشرين الأول 2026، كشف خلاله عن معاناته من إجهاد شديد في صوته نتيجة مشاركته في عدد كبير من حفلات الزفاف خلال الفترة .

وأوضح سعد أن كثرة الغناء والتفاعل بحماس مع الحاضرين في الأفراح أثّرا على صوته، حتى بات يواجه صعوبة في الكلام والغناء، مشيراً إلى أن هذه الأزمة جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع استعداداته لطرح ألبومه الجديد يوم الأربعاء 28 تشرين الأول.

وقال أحمد سعد معبّراً عن قلقه: «أنا عندي مشكلة كبيرة جداً، صوتي راح، مش عارف أعمل إيه»، لافتاً إلى أنه لم يتمكّن حتى الآن من تسجيل جميع الأغنيات المقررة ضمن الألبوم.

وأضاف أن البعض سبق أن نصحه بالتخفيف من الغناء والصراخ خلال حفلات الزفاف، إلا أنه اعتاد التفاعل بعفوية مع الحاضرين، مؤكداً أن حماسه ينبع من سعادته بمشاركتهم أفراحهم.

وكشف الفنان المصري أن الأزمة وضعته أمام خيارين، إما تأجيل إصدار الألبوم بالكامل إلى موعد لاحق، أو طرح أغنية أو أغنيتين فقط من أصل خمس أغنيات كان من المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وأشار سعد إلى أن ألبومه الجديد يحمل عنوان «الموسيقى العربية»، ويشكّل تحدياً فنياً كبيراً بالنسبة إليه، نظراً إلى طبيعة الأغنيات التي يتضمنها، والتي تتطلب قدرات صوتية عالية، مؤكداً أنه كان يحلم منذ سنوات بتقديم هذا النوع من الأعمال.

ولم يتمالك أحمد سعد حزنه وهو يتحدث عن الأزمة، إذ عبّر عن استيائه من عدم قدرة صوته على مساعدته في استكمال المشروع، قائلاً: «أنا زعلان جداً وحزين جداً جداً، وأنا مش عارف أغني أهم ألبوم في حياتي».

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الفنان المصري تنفيذ مشروعه الغنائي القائم على تقديم خمسة ألبومات موسيقية متنوعة، إذ يمثّل ألبوم «الموسيقى العربية» إحدى أبرز محطاته الفنية المنتظرة.

وحتى الآن، لم يحسم أحمد سعد قراره النهائي بشأن تأجيل الألبوم أو طرح جزء منه في الموعد المحدد، وسط ترقّب جمهوره لمعرفة مصير العمل وتطورات حالته الصوتية.