"كان يضربنا عنجد".. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا

وفي التفاصيل، تحدثت موصللي خلال لقائها مع الفنانة في برنامج «المسرح» عن كواليس المسلسل الذي عُرض عام 1992، وجسّدت فيه شخصية «نزهة»، زوجة «أبو عبده» الذي أدّى دوره الفنان الراحل .

وأوضحت أن مشاهد الاعتداء التي نفّذها تاجا كانت واقعية إلى درجة أنها كانت تشعر بالألم خلال التصوير، رغم حرص المخرج على اتخاذ احتياطات، بينها وضع وسادات للتخفيف من قوة الضربات.

إلا أن هذه الإجراءات، بحسب موصللي، لم تكن كافية أمام اندماج تاجا الشديد في الشخصية وحماسه أثناء أداء المشاهد.

وأكدت أن زميلتها الفنانة سامية عانت أيضاً من المشاهد نفسها، مشيرةً إلى أن آثار الضرب كانت تظهر على ساقيهما، وأنهما كانتا تبكيان من شدة الألم خلال التصوير.

وكشفت موصللي أنهما كانتا تخشيان طلب المخرج إعادة تصوير أي لقطة، خوفاً من تكرار التجربة المؤلمة.

وفي ختام حديثها، مازحت موصللي بالقول إنها لم تكن تعرف ما إذا كان خالد تاجا يتعمّد تلك الواقعية، أو أنه كان يشعر بالمتعة أثناء تقديم هذا النوع من المشاهد، في إشارة إلى حماسه الكبير واندماجه في أداء أدواره.