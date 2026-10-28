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&quot;كان يضربنا عنجد&quot;.. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا
"كان يضربنا عنجد".. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا
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"كان يضربنا عنجد".. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا

فن و منوعات

2026-10-28 | 10:23
"كان يضربنا عنجد".. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا
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Aljadeed
"كان يضربنا عنجد".. وفاء موصللي تكشف كواليس مشاهدها مع الراحل خالد تاجا

استعادت الفنانة السورية وفاء موصللي ذكريات تعاونها مع الفنان الراحل خالد تاجا في مسلسل «أيام شامية»، كاشفةً عن تفاصيل مؤلمة عاشتها خلال تصوير مشاهد الضرب التي جمعتهما، والتي أكدت أنها كانت تُنفّذ بواقعية شديدة.

وفي التفاصيل، تحدثت موصللي خلال لقائها مع الفنانة ميسون أبو أسعد في برنامج «المسرح» عن كواليس المسلسل الذي عُرض عام 1992، وجسّدت فيه شخصية «نزهة»، زوجة «أبو عبده» الذي أدّى دوره الفنان الراحل خالد تاجا.

وأوضحت أن مشاهد الاعتداء التي نفّذها تاجا كانت واقعية إلى درجة أنها كانت تشعر بالألم خلال التصوير، رغم حرص المخرج على اتخاذ احتياطات، بينها وضع وسادات للتخفيف من قوة الضربات.

إلا أن هذه الإجراءات، بحسب موصللي، لم تكن كافية أمام اندماج خالد تاجا الشديد في الشخصية وحماسه أثناء أداء المشاهد.

وأكدت أن زميلتها الفنانة سامية الجزائري عانت أيضاً من المشاهد نفسها، مشيرةً إلى أن آثار الضرب كانت تظهر على ساقيهما، وأنهما كانتا تبكيان من شدة الألم خلال التصوير.

وكشفت موصللي أنهما كانتا تخشيان طلب المخرج إعادة تصوير أي لقطة، خوفاً من تكرار التجربة المؤلمة.

وفي ختام حديثها، مازحت موصللي بالقول إنها لم تكن تعرف ما إذا كان خالد تاجا يتعمّد تلك الواقعية، أو أنه كان يشعر بالمتعة أثناء تقديم هذا النوع من المشاهد، في إشارة إلى حماسه الكبير واندماجه في أداء أدواره.

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