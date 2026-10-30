الصحفي نايف الشمري يكشف سبب وفاة الفنانة نادية كرم وما كشفه صادم

وقال ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، إن مقربين من الفنانة أبلغوه بأن هبوطاً حاداً في الدموية تسبب بجلطة أدت إلى وفاتها، موضحاً أنه تلقى أسئلة كثيرة من متابعيه بشأن ملابسات رحيلها. ودعا الجمهور إلى الدعاء لها، مقدماً التعازي إلى عائلتها ومحبيها.

وكانت الفنانة عبير قد نعت شقيقتها نادية برسالة مؤثرة عبر «إنستغرام»، فيما تفاعل فنانون وإعلاميون مع خبر الوفاة بعبارات التعزية والرثاء.

وجاء رحيل كرم بعد أيام قليلة من ظهورها في لقاء تحدثت خلاله عن ظروفها الصحية والمعيشية الصعبة، ما أعاد هذا الظهور إلى التداول وأثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها.

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها أعمالاً تلفزيونية ومسرحية عدة، من بينها مسلسلات «الحيالة» و«الشريب بزة» و«سوق المقاصيص»، ومسرحيات «نبيك تفوز» و«عائلة قرقيعان» و«شهر عسل بصل».