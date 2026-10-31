حقيقة وفاة جنى مقداد بعد وعكتها الصحية.. صور نعي تثير ضجّة واسعة !

لكن هذه الأنباء لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وتتناقض مع ظهور جنى الأخير، الذي طمأنت خلاله جمهورها إلى تحسّن حالتها الصحية بعد مغادرتها المستشفى.

وكانت جنى قد عانت، وفق المعلومات التي شاركتها، من التهاب حاد في عصب الأذن، استدعى تلقيها العلاج والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن تعافيها الكامل قد يستغرق ما بين أسبوعين وشهر.

ويأتي انتشار هذه الشائعة رغم ظهور شقيقها المعتصم بالله ووالدتها مروة حماد في فيديو سابق طلبا فيه الدعاء لها بالشفاء، ما أعاد تسليط الضوء على استغلال الأزمات الصحية للمشاهير في نشر مضلّلة بهدف جذب المشاهدات والتفاعل.