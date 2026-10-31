وفاة المخرج سانجاي غوبتا تهز بوليوود وأصدقائه يودعونه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط السينمائي عقب وفاة المخرج سانجاي غوبتا، إثر سقوطه داخل منزله في مدينة مومباي وإصابته في الرأس، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث. وأكد المخرج ميلاب زافيري الخبر في تصريحات لموقع «Screen»، موضحاً أن غوبتا سقط في مطبخه وارتطم رأسه، ما تسبب بنزيف أودى بحياته.



وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة «إنديان إكسبرس» عن شرطة مومباي، كان أفراد العائلة نائمين وقت وقوع الحادث، فلم ينتبهوا إليه فوراً.

وأوضحت الشرطة أنها سجلت محضراً بوفاة عرضية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات تثير الشبهة، وأن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد التسلسل الدقيق لما جرى.

وأعاد الرحيل المفاجئ إلى الواجهة حادثاً خطيراً سبق أن نجا منه غوبتا خلال رحلة من مدينة بونه إلى مومباي، حين تعرض لإصابات متعددة قبل أن يتعافى منها.

ومع انتشار خبر وفاته، توالت رسائل النعي من زملائه وأصدقائه، بينهم المخرج أشوك بانديت الذي وصف رحيله بالخسارة الكبيرة للسينما وكتب في رسالة وداع: إنه خبر صادم ومحزن للغاية. علمت للتو بوفاة صديقنا ، المخرج المتميز سانجاي غوبتا. رحل إثر إصابة في الرأس تعرض لها داخل منزله. موهبة أخرى ترحل قبل أوانها.

وأضاف بانديت أن غوبتا كان راوياً متميزاً وشخصية مفعمة بالحياة وصانع أفلام شغوفاً، معتبراً أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لصناعة السينما الهندية، قبل أن يوجه التعازي إلى عائلته ومحبيه.

، عبّر المخرج هانسال ميهتا عن صعوبة تقبل الخبر، مستعيداً علاقته الشخصية والمهنية بالراحل، وقال: أنا في ذهول تام. ربما كان سانجاي الشخص عملت تحت إدارته كرئيس لي في هذه الصناعة، والآن رحل. لا أستطيع حتى الآن استيعاب الأمر.

وأشار ميهتا إلى أن علاقتهما تجاوزت حدود العمل، إذ كان غوبتا صديقاً مقرباً وسانده خلال مرحلة صعبة من حياته، مضيفاً أن لديه ذكريات كثيرة معه، لكنه لم يتمكن من مشاعره بسبب وقع الصدمة.



