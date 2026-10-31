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5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
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5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

فن و منوعات

2026-10-31 | 09:10
5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
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Aljadeed
5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.

وتكتسب هذه النصائح أهميتها من أن ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يتغيران طبيعياً عند الانتقال من النوم إلى اليقظة، كما تشير دراسات إلى ارتفاع معدلات بعض الأحداث القلبية الوعائية في ساعات الصباح. لكن ذلك لا يعني أن روتيناً صباحياً بعينه يسبب النوبات القلبية، أو أن تجنب هذه العادات وحده يضمن الوقاية منها، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC".

1. مشروبات القهوة المحلاة
يتجنب بهوجراج مشروبات القهوة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، إذ قد يصل محتوى بعض أنواع اللاتيه المنكه إلى عشرات الغرامات، بحسب الحجم والمكونات.

ويؤدي الإفراط في السكريات المضافة إلى زيادة السعرات الحرارية، وقد يسهم مع الوقت في مشكلات أيضية ترتبط بارتفاع مخاطر أمراض القلب. لذلك، يُفضّل اختيار القهوة غير المحلاة أو قليلة السكر، مع الانتباه إلى الإضافات التي قد تجعل المشروب أقرب إلى الحلوى منه إلى القهوة العادية.

2. المعجنات وحدها على الإفطار
الكرواسون والمافن والمعجنات الحلوة خيارات سريعة في الصباح، لكنها قد تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، مع انخفاض الألياف والبروتين في بعض أنواعها.

ويشير الطبيب إلى أن تناولها وحدها قد لا يوفر الشبع الذي يحققه إفطار متوازن، وقد يتبعه شعور بالجوع سريعاً. ويمكن تحسين الوجبة بإضافة مصدر للبروتين، مثل البيض أو الزبادي، مع الفاكهة أو الحبوب الكاملة.

3. اللحوم المصنّعة
يتجنب بهوجراج الاعتماد اليومي على اللحوم المصنّعة، مثل النقانق والبيكون، بسبب ما تحتويه أنواع كثيرة منها من الصوديوم والدهون المشبعة.

ويرتبط الإفراط في تناول هذه المنتجات بزيادة مخاطر بعض الأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب. لذلك، فإن استبدالها بصورة متكررة بالبيض أو البقوليات أو مصادر البروتين الأقل معالجة قد يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي، من دون أن يعني ذلك أن تناولها مرة عابرة يسبب ضرراً فورياً.

4. مشروبات الطاقة
يضع الطبيب مشروبات الطاقة ضمن قائمة ما يتجنبه صباحاً، إذ قد تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين والسكر، إلى جانب مكونات منبهة أخرى.

وقد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب أو ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن تثير مشروبات الطاقة مخاوف خاصة لدى المصابين باضطرابات النبض أو بعض أمراض القلب. وتختلف الاستجابة بحسب محتوى المشروب والكمية المتناولة والحالة الصحية، لذلك لا يُنصح بالتعامل معها باعتبارها وسيلة ضرورية لبدء اليوم.

5. بدء اليوم بلا طعام أو ترطيب
لا يعني ذلك أن تخطي الإفطار ضار للجميع؛ فالأمر يعتمد على النظام الغذائي والصحة العامة. لكن الطبيب يحذر من نمط يبدأ بالقهوة وحدها، مع قلة شرب الماء والتسرع في إنجاز المهام، ثم يستمر لساعات من دون وجبة متوازنة.

ويركز بدلاً من ذلك على شرب الماء عند الاستيقاظ، وتناول إفطار يناسب احتياجاته، وتجنب الاعتماد على الكافيين وحده لمقاومة التعب. ويشدد على أن انتظام الوجبات والترطيب الجيد قد يساعدان على تحسين العادات اليومية، مع مراعاة أن احتياجات الأفراد تختلف.

روتين صباحي أبسط لصحة القلب
يعتمد بهوجراج على خيارات سهلة، مثل البيض مع الفاكهة، أو الزبادي اليوناني مع الشوفان وبذور الشيا، أو الجبن القريش مع التوت والجوز. كما ينصح بتجنب الاندفاع مباشرة إلى ضغوط العمل، وتخصيص بضع دقائق للتنفس الهادئ أو التمدد أو المشي القصير.

وتبقى صحة القلب مرتبطة بمجموعة عوامل تشمل النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم وضبط ضغط الدم والكوليسترول، إلى جانب الامتناع عن التدخين. أما من يعانون أمراض القلب أو يتناولون أدوية منتظمة، فمن الأفضل أن يستشيروا الطبيب بشأن التغييرات الغذائية التي تناسب حالتهم.

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