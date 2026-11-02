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عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!
عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!
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عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!

فن و منوعات

2026-11-02 | 03:27
عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!
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Aljadeed
عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!

خطفت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير اهتمام متابعيها بعد تداول مقاطع فيديو مؤثرة من حفل زفافها على يوسف فرحات، الذي أُقيم مساء الأحد 1 تشرين الثاني 2026، في مدينة البتراء الأردنية، وسط أجواء رومانسية طغت عليها مشاعر الفرح والتأثر، وبحضور المنشد ماهر زين الذي حقّق أمنية قديمة للعروس.

ولم تتمالك عبير دموعها خلال الاحتفال، إذ ظهرت في لقطات متداولة وهي تبكي من شدة التأثر، في واحدة من أبرز لحظات الليلة التي انتظرها متابعوها منذ إعلان ارتباطها بيوسف.

وشاركت عبير جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من زفافها، حيث تألقت بفستان أبيض بتصميم ملكي مستوحى من إطلالات الأميرات، تميّز بتفاصيل الدانتيل الناعمة وطرحة طويلة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها.

كما نشرت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها يوسف فرحات، ظهر في إحداها وهو يمسك بيدها ويستعرضان خاتم الزواج، بينما احتضنها في صورة أخرى، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.

وكان الثنائي قد احتفل بعقد قرانه في أيار 2025، أي قبل نحو عام ونصف من حفل الزفاف، في مناسبة أثارت اهتمام الجمهور بعدما اختارت عبير القرآن الكريم مهراً لها، انطلاقاً من إيمانها بمقولة «أقلهن مهراً أكثرهن بركة».

وسبق أن تحدثت عبير عن بداية علاقتها بيوسف، كاشفة أن هدوءه كان من أكثر الصفات التي جذبتها إليه منذ اللقاء الأول، فيما عبّر الأخير عن فخره بنجاحاتها، مؤكداً استعداده الدائم لدعمها ومساندتها في خطواتها المستقبلية.

أما المفاجأة الأبرز في الحفل، فكانت مشاركة المنشد ماهر زين، الذي سبق أن كشفت عبير في مقابلة مع موقع «فوشيا» عن أمنيتها في حضوره وإحياء زفافها، بعدما منعته ارتباطاته الفنية من المشاركة في احتفال خطوبتها.

وبالفعل، تحققت أمنيتها في ليلة زفافها، حيث شاركها ماهر زين فرحتها، ليضيف حضوره طابعاً خاصاً إلى الاحتفال الذي جمع بين اللحظات العاطفية والأجواء الرومانسية، في واحدة من أبرز المناسبات التي تصدّرت اهتمام متابعي عبير الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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