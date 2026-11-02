عبير الصغير تنهار بالبكاء في حفل زفافها بالبتراء.. وماهر زين يحقق أمنيتها ويشاركها فرحتها!

ولم تتمالك عبير دموعها خلال الاحتفال، إذ ظهرت في لقطات متداولة وهي تبكي من شدة التأثر، في واحدة من أبرز لحظات الليلة التي انتظرها متابعوها منذ إعلان ارتباطها بيوسف.

وشاركت عبير جمهورها عبر الصور الأولى من زفافها، حيث تألقت بفستان أبيض بتصميم ملكي مستوحى من إطلالات الأميرات، تميّز بتفاصيل الدانتيل الناعمة وطرحة طويلة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها.

كما نشرت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها يوسف فرحات، ظهر في إحداها وهو يمسك بيدها ويستعرضان خاتم الزواج، بينما احتضنها في صورة أخرى، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.

#عبير_الصغير تحتفل بزفافها واطلالتها الساحرة بالفستان تلفت الانظار #متداول https://t.co/OdXAuc9tit — AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) November 1, 2026

وكان قد احتفل بعقد قرانه في أيار 2025، أي قبل نحو عام ونصف من حفل الزفاف، في مناسبة أثارت اهتمام الجمهور بعدما اختارت عبير القرآن مهراً لها، انطلاقاً من إيمانها بمقولة «أقلهن مهراً أكثرهن بركة».

وسبق أن تحدثت عبير عن بداية علاقتها بيوسف، كاشفة أن هدوءه كان من أكثر الصفات التي جذبتها إليه منذ اللقاء الأول، فيما عبّر الأخير عن فخره بنجاحاتها، مؤكداً استعداده الدائم لدعمها ومساندتها في خطواتها المستقبلية.

أما المفاجأة الأبرز في الحفل، فكانت مشاركة المنشد ماهر زين، الذي سبق أن كشفت عبير في مقابلة مع موقع «فوشيا» عن أمنيتها في حضوره وإحياء زفافها، بعدما منعته ارتباطاته الفنية من المشاركة في احتفال خطوبتها.

وبالفعل، تحققت أمنيتها في ليلة زفافها، حيث شاركها ماهر زين فرحتها، ليضيف حضوره طابعاً خاصاً إلى الاحتفال الذي جمع بين اللحظات العاطفية والأجواء الرومانسية، في واحدة من أبرز المناسبات التي تصدّرت اهتمام متابعي عبير الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي.