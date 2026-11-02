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آيدا القصي تحتفل بزفافها في الرياض وتُخفي هوية عريسها.. إطلالة ملكية وصور رومانسية
آيدا القصي تحتفل بزفافها في الرياض وتُخفي هوية عريسها.. إطلالة ملكية وصور رومانسية
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آيدا القصي تحتفل بزفافها في الرياض وتُخفي هوية عريسها.. إطلالة ملكية وصور رومانسية

فن و منوعات

2026-11-02 | 03:49
آيدا القصي تحتفل بزفافها في الرياض وتُخفي هوية عريسها.. إطلالة ملكية وصور رومانسية
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Aljadeed
آيدا القصي تحتفل بزفافها في الرياض وتُخفي هوية عريسها.. إطلالة ملكية وصور رومانسية

فاجأت الفنانة السعودية آيدا القصي جمهورها بإعلان زواجها، بعدما شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور الرومانسية من حفل زفافها الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، وسط أجواء عائلية اتسمت بالفخامة والخصوصية، فيما أثار حرصها على إخفاء ملامح زوجها فضول المتابعين لمعرفة هويته.

واختارت آيدا أن تعلن دخولها القفص الذهبي بطريقة رومانسية، من خلال نشر لقطات جمعتها بعريسها الخليجي، من دون الكشف عن وجهه أو تفاصيل تتعلق بهويته، مفضّلة إبقاء جانب من حياتها الشخصية بعيداً عن الأضواء.

وأرفقت الفنانة السعودية الصور برسالة باللغة الإنجليزية، عبّرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة، قائلة: «متحمسة جداً لنشر هذه الصور أخيراً.. إلى ما لا نهاية وما بعدها يا حبيبي»، لتنهال عليها رسائل التهنئة والتبريكات من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

أما إطلالتها، فكانت من أبرز التفاصيل التي حظيت باهتمام المتابعين، إذ تألقت بفستان زفاف أبيض بتصميم فاخر، جاء بقصّة كورسيه ضيقة من الأعلى، مع تطريزات براقة وتنورة واسعة مؤلفة من طبقات التول، ما منحها إطلالة مستوحاة من فساتين الأميرات.

وأكملت آيدا أناقتها بطرحة طويلة من التول الشفاف، زيّنتها تفاصيل لامعة تشبه حبات اللؤلؤ، فيما اختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجاً ناعماً، إلى جانب مجوهرات مرصّعة بالأحجار البراقة وباقة من الورود البيضاء.

في المقابل، ظهر العريس مرتدياً الزي السعودي التقليدي، لكن الصور لم تكشف عن ملامحه، ما أثار تساؤلات المتابعين حول هويته.

وتفاعل عدد من نجوم الخليج مع إعلان الزواج، وكانت شقيقتها الفنانة عائشة كاي من أوائل المهنئين، إذ كتبت: "أجمل عروس.. كل الفرح والصحة والرزق والحب إن شاء الله".

كما هنأتها الفنانة إلهام علي قائلة: «أجمل عروس، ألف مبروك يا حبيبتي وزواج العمر»، فيما علّقت لبنى عبدالعزيز: "كبرت البنت وصارت عروسة"، وانضمت ميلا الزهراني وسارة طيبة إلى قائمة المهنئين.

يُذكر أن آيدا القصي شاركت في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها «عيال نوف»، و«راس براس»، و«إلى ابني»، إلى جانب أعمالها الأحدث في عام 2026، ومنها «يوميات رجل متزوج»، و«كحيلان»، و«المهايطية»، و«حبتين».

 

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