طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير

زيارةٌ بعيدة عن البروتوكول الملكي، لكنّها لم تمرّ بعيداً عن عدسات الصحافة الإسبانية... الملكة رانيا العبدالله في مدريد، وهذه المرة ليس في زيارة رسمية، بل في رحلة كشفت مجلة «هولا» الإسبانية عن أسبابها الصحية والعائلية.
تصدّرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر بيان منسوب إليها يتحدث عن انفصالها رسمياً عن زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف، بعد سنوات من الزواج، في تطور أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة انتهاء علاقتهما.
عادت علاقة الفنان المصري عمرو دياب بمواطنته الفنانة دينا الشربيني إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بعدما لفتت الأخيرة الأنظار بحضورها حفلين غنائيين متتاليين لـ«الهضبة»، ما أثار موجة من التساؤلات حول احتمال عودة علاقتهما العاطفية بعد سنوات على انفصالهما.