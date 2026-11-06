"عفيت عنها وإن عدتم عدنا".. مرتضى منصور يعلن تهدئة خلافه مع إلهام شاهين

وكان منصور قد أعلن سابقًا أنه سيلتقي الصحافيين أمام الفندق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، للرد على تصريحات شاهين. لكنه عاد ونقل اللقاء إلى مكتبه، موضحًا أن عددًا من الصحافيين أبلغوه بصعوبة إجراء حوارات في الشارع بسبب ضيقه وكثافة حركة السير والمارة. وبذلك، تحوّل الموعد الذي انتظره متابعون على أنه مواجهة علنية إلى مؤتمر صحافي في الدقي.
وتعود بداية الخلاف إلى تصريحات أدلت بها شاهين حول تصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم إلى حوارات أمام الكاميرات، معتبرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط وقد تضع الأشخاص في مواقف محرجة. واعتبر منصور أن حديثها يعنيه، على خلفية ظهوره في لقاءات مصوّرة في الشارع، ليرد عليها بمنشور تضمن هجومًا وتهديدًا بكشف أمور قال إنه يعرفها عنها.
وحذف منصور المنشور لاحقًا، لكن شاهين أكدت أنها متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن حذف المنشور لا يمحو ما ورد فيه بعدما اطّلع عليه عدد كبير من المتابعين.
وبينما وصف منصور موقفه بأنه عفو، فإن عبارته تضمنت شرطًا بوقف المواجهة إذا لم يتجدد الخلاف. ولم يصدر ما يؤكد وجود تسوية بين الطرفين أو تراجع شاهين عن الإجراءات التي أعلنتها؛ لذلك يبقى إعلان التهدئة من جانب منصور منفصلًا عن مصير أي مسار قانوني محتمل.
تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كشف الإعلامي رامي صادق عن القيمة المحتملة للمجوهرات المفقودة، في رقم أثار التساؤلات بشأن حجم الخسارة التي تعرضت لها النجمة السورية.
كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعرضها لسرقة مجموعة من مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، معبّرة عن حزنها الشديد لخسارة قطع تحمل قيمة معنوية وعاطفية كبيرة بالنسبة إليها، من بينها مقتنيات مرتبطة بوالدها الراحل، وهدايا من زوجها وأولادها وأصدقائها.
يحلّ الفنان المصري حمادة هلال ضيفًا على الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض السبت عند الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.