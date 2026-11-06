"عفيت عنها وإن عدتم عدنا".. مرتضى منصور يعلن تهدئة خلافه مع إلهام شاهين

وكان قد أعلن سابقًا أنه سيلتقي الصحافيين أمام الفندق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، للرد على تصريحات . لكنه عاد ونقل اللقاء إلى مكتبه، موضحًا أن عددًا من الصحافيين أبلغوه بصعوبة إجراء حوارات في الشارع بسبب ضيقه وكثافة حركة السير والمارة. وبذلك، تحوّل الموعد الذي انتظره متابعون على أنه مواجهة علنية إلى مؤتمر صحافي في الدقي.

وتعود بداية الخلاف إلى تصريحات أدلت بها شاهين حول تصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم إلى حوارات أمام الكاميرات، معتبرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط وقد تضع الأشخاص في مواقف محرجة. واعتبر منصور أن حديثها يعنيه، على خلفية ظهوره في لقاءات مصوّرة في الشارع، ليرد عليها بمنشور تضمن هجومًا وتهديدًا بكشف قال إنه يعرفها عنها.

وحذف منصور المنشور لاحقًا، لكن شاهين أكدت أنها متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن حذف المنشور لا يمحو ما ورد فيه بعدما اطّلع عليه عدد كبير من المتابعين.

وبينما وصف منصور موقفه بأنه عفو، فإن عبارته تضمنت شرطًا بوقف المواجهة إذا لم يتجدد الخلاف. ولم يصدر ما يؤكد وجود تسوية بين الطرفين أو تراجع شاهين عن الإجراءات التي أعلنتها؛ لذلك يبقى إعلان التهدئة من جانب منصور منفصلًا عن مصير أي مسار قانوني محتمل.