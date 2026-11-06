وفاة مفاجئة لنجمة مسلسل Beverly Hills, 90210 عن 50 عاماً.. تفاصيل صادمة عن أيامها الأخيرة

وكشفت عائلة الفنانة الراحلة تفاصيل اللحظات من حياتها، بعدما أكدت ابنة شقيقتها روندا سكوت، في تصريحات لموقع «TMZ»، أن جونسون تعرضت لطارئ صحي مفاجئ يوم 27 تشرين الأول داخل منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وعلى الفور، نُقلت الممثلة إلى مستشفى «سيدارز سايناي»، حيث خضعت لفحوص طبية كشفت، بحسب رواية العائلة، عن إصابتها بحالة تمدد في الأوعية الدموية مرتبطة بالقلب، ما استدعى إبقاءها تحت الرعاية الطبية.

ورغم الجهود الطبية، تدهورت حالتها، لتفارق الحياة يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، بعدما توقف قلبها عن النبض، وفق ما أفادت به ابنة شقيقتها، فيما لم يُعلن حتى الآن عن سبب رسمي نهائي للوفاة.

وفي رسالة مؤثرة، نعت روندا سكوت خالتها الراحلة، مشيدة بروحها الإيجابية وحضورها المميز، ومؤكدة أن العائلة ستواصل تكريم ذكراها والحفاظ على إرثها.

ولدت كيماري جونسون في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وبدأت مسيرتها المهنية في عالم وعرض الأزياء، قبل أن تتجه إلى التمثيل وتنتقل إلى لوس أنجلوس سعياً وراء تحقيق طموحاتها الفنية.

وكانت إحدى أبرز محطاتها مشاركتها عام 1998 في المسلسل الأميركي الشهير «Beverly Hills, 90210»، حيث جسدت شخصية ، في العمل الذي حقق شهرة وأصبح من أبرز المسلسلات الشبابية الأميركية خلال التسعينيات.

وفي عام 2000، ظهرت في الفيلم الكوميدي «Dude, Where’s My Car?»، الذي جمع عدداً من نجوم هوليوود، بينهم أشتون كوتشر وجينيفر غارنر.

كما شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية أخرى، من بينها «V.I.P.» و«Wanda at Large» و«Tucker’s War»، لتواصل حضورها على الشاشة في مراحل مختلفة من مسيرتها.

ولم تقتصر نجاحات جونسون على التمثيل، إذ عملت أيضاً في مجال عرض الأزياء، وشاركت في مسابقات الجمال، وحملت لقب ملكة بنسلفانيا، قبل أن تؤسس عام 2011 علامتها الخاصة للعناية بالبشرة «SkinGlow by Kimmarie».

وظلت الفنانة الراحلة حاضرة في المناسبات الفنية وعالم الموضة حتى أشهرها الأخيرة، إذ ظهرت على غلاف النسخة الرقمية من مجلة «Grazia Slovenia» في آب 2026، كما حضرت إحدى المناسبات السينمائية في لوس أنجلوس خلال الماضي.

وبرحيل كيماري جونسون، تطوى صفحة من مسيرة جمعت بين التمثيل وعرض الأزياء وريادة الأعمال، فيما تترك خلفها ابنها كاميرون نينو وذكريات لدى عائلتها ومحبيها.