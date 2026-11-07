رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها الكبرى فريدة.. ونجوم الفن يشاركونها الفرحة

وفي التفاصيل، نشرت رانيا فريد شوقي مجموعة من الصور من عقد القران عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ظهرت خلالها برفقة ابنتها وعريسها، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة الجديدة في حياة ابنتها.

وأرفقت الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب كتاب بنتي الغالية وعروسة قلبي فريدة على الغالي وليد، مبارك يا حبايب قلبي، ربنا يجعل حياتكم كلها هنا وسعادة».

وأضافت معبّرة عن مشاعرها كأم: «مفيش كلام يقدر يعبر عن مشاعر الفرحة دي لأي أم»، في كلمات عكست مدى تأثرها بهذه المناسبة العائلية.

وسرعان ما انتشرت صور عقد القران عبر الصفحات الفنية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي حرص على تهنئة العروسين، فيما لفتت الأجواء العائلية وظهور عدد من نجوم الفن الأنظار.

وكانت الفنانة داليا البحيري من أبرز الحاضرين، إذ شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي جمعتها بالعروس وأفراد أسرتها، ووجّهت رسالة تهنئة قالت فيها: «ألف مليون مبروك حبيبتي القمر فريدة عاطف عوض، بنت القمر حبيبتي رانيا فريد شوقي والفنان عاطف عوض، على عريسها الجميل وليد، ربنا يحفظهم ويسعدهم يا رب، أجمل وأرق عروسة يا فرفورة».

كما ظهرت داليا البحيري في صور أخرى برفقة زوجها حسن سامي، فيما شهدت المناسبة حضور الفنانة ناهد السباعي والفنان ، إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما.

وتحمل هذه المناسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى رانيا فريد شوقي، إذ تُعد فريدة ابنتها الكبرى من زواجها السابق بمصمم الاستعراضات عاطف عوض، الذي أنجبت منه أيضاً ابنتها الثانية ملك.

وسبق أن عبّرت رانيا عن ارتباطها الكبير بابنتها فريدة، ووصفتها في إحدى رسائلها بأنها «أول فرحتي وأول إحساس بالأمومة وأول كل حاجة لي كأم»، ما أضفى على احتفال عقد قرانها طابعاً عاطفياً خاصاً.

وتنتمي العروس إلى عائلتين فنيتين عريقتين، فهي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي من جهة والدتها، وحفيدة الفنان الراحل محمد عوض من جهة والدها، كما تجمعها صلة قرابة بالفنانة جميلة عوض.

ورغم ابتعاد فريدة عن الأضواء مقارنة بأفراد عائلتها، فقد سبق أن ظهرت في عدد من المناسبات الفنية والعائلية برفقة والدتها وشقيقتها ملك.

وبين رسائل التهنئة والصور العائلية واللحظات المؤثرة، شكّل عقد قران فريدة مناسبة سعيدة جمعت أفراد عائلتي فريد شوقي ومحمد عوض، وسط أمنيات الجمهور للعروسين بحياة مليئة بالحب والاستقرار.