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زواج رحمة محسن من رجل مجهول الهوية يثير ضجة كبيرة.. وهجوم واسع يدفعها إلى اتخاذ قرار
زواج رحمة محسن من رجل مجهول الهوية يثير ضجة كبيرة.. وهجوم واسع يدفعها إلى اتخاذ قرار
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زواج رحمة محسن من رجل مجهول الهوية يثير ضجة كبيرة.. وهجوم واسع يدفعها إلى اتخاذ قرار

فن و منوعات

2026-11-07 | 08:17
زواج رحمة محسن من رجل مجهول الهوية يثير ضجة كبيرة.. وهجوم واسع يدفعها إلى اتخاذ قرار
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Aljadeed
زواج رحمة محسن من رجل مجهول الهوية يثير ضجة كبيرة.. وهجوم واسع يدفعها إلى اتخاذ قرار

أثار إعلان الفنانة المصرية رحمة محسن زواجها موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأت جمهورها بالكشف عن دخولها القفص الذهبي، من دون الإفصاح عن هوية زوجها أو مشاركة أي تفاصيل تتعلق بحفل الزفاف، الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات والتكهنات.

وفي التفاصيل، اختارت رحمة محسن الإعلان عن زواجها بطريقة بسيطة وغامضة في الوقت نفسه، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها يدها إلى جانب يد زوجها، من دون إظهار ملامحه أو الكشف عن اسمه.

وأرفقت الفنانة المصرية الصورة برسالة مؤثرة، توجّهت فيها بالدعاء إلى الله بأن يبارك زواجها ويمنحها السعادة والاستقرار، قائلة: «اللهم إني أستودعك بداية عمر جديد، فاجعله أجمل مما تمنيت، واكتب لي فيه السعادة والمودة والرحمة وراحة القلب».

وأضافت: «اللهم بارك لي في زوجي، وبارك لنا في حياتنا، واجعل بيننا حباً لا يزول، ومودة لا تنقطع، وسكينة تملأ قلوبنا»، واختتمت رسالتها بعبارة: «بسم الله بدأنا، وعلى بركة الله نكمل العمر معاً».

وسرعان ما انتشر خبر الزواج على الصفحات الفنية، وسط سيل من التهاني التي تلقتها رحمة من جمهورها وعدد من زملائها في الوسط الفني، إلا أن الأجواء الاحتفالية لم تستمر طويلاً، بعدما تحوّل الإعلان إلى مادة للجدل، بسبب التعليقات التي تناولت هويّة الزوج وأسباب إخفاء شخصيته.

وتجاوزت بعض التعليقات حدود التساؤلات، لتصل إلى انتقادات حادة وعبارات مسيئة بحق الفنانة، ما دفع مكتبها الإعلامي، بحسب المعلومات المتداولة، إلى المطالبة بحذف التعليقات المسيئة والحد من انتشارها، فيما أغلقت بعض الصفحات الإخبارية خاصية التعليق على منشورات تناولت خبر زواجها.

ولم يتوقف الجدل عند هوية العريس، إذ أعادت بعض التعليقات إلى الواجهة الأزمة التي واجهتها رحمة محسن خلال العام الماضي، بعد انتشار مقاطع خاصة نُسبت إليها وإلى زوجها السابق.

وكانت رحمة قد تقدّمت ببلاغ ضد طليقها، اتهمته فيه بتصويرها من دون علمها خلال فترة زواجهما، وتهديدها بنشر المقاطع للمطالبة بمبلغ مالي وصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري، وفق ما ورد في التغطيات المتعلقة بالقضية.

وشهدت القضية تطورات قضائية، شملت توقيف الزوج السابق في كانون الأول عام 2025، قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية في آذار 2026، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، من دون أن تعني هذه الإجراءات صدور حكم نهائي بإدانته.

وفي ظل تجدد الحديث عن حياتها الشخصية، انقسمت آراء المتابعين بين من انتقد عدم كشفها عن هوية زوجها، ومن دافع عن حقها في الاحتفاظ بتفاصيل زواجها بعيداً عن الأضواء، معتبرين أن قرارها لا يبرر التعرّض لها بالإساءة.

ورغم الضجة التي أثارها إعلان الزواج، لم تكشف رحمة محسن حتى الآن عن هوية شريك حياتها الجديد، مكتفية برسالتها التي أعلنت من خلالها بداية مرحلة جديدة، وسط استمرار اهتمام الجمهور بمعرفة المزيد من التفاصيل.

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