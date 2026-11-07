ارتباط حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب بشابة عشرينية يتصدّر.. ظهر ممسكاً بيدها

وفي التفاصيل، انتشرت مقاطع فيديو ظهر فيها حسام حبيب وهو يتجول بين الحاضرين ممسكاً بيد شابة من خارج الوسط الفني، في لفت الأنظار وأثار تساؤلات المتابعين حول هويتها وطبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وبدا في من الانسجام خلال تنقلهما بين الحضور وتبادلهما الأحاديث، فيما لفتت الشابة الأنظار بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت جاكيت باللون الرمادي الفاتح، بينما اختار حسام جاكيت جلدياً بنياً فوق قميص وبنطال داكن.

وسرعان ما تصدّرت هذه اللقطات الصفحات الفنية، وسط تعليقات رجّحت أن تكون الشابة حبيبته الجديدة، خصوصاً مع تداول معلومات تفيد بأنها في العشرينات من عمرها وترتبط به عاطفياً.

إلا أن حسام حبيب لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى حقيقة العلاقة بينهما موضع تساؤلات وتكهنات.

ولم يتوقف ظهور حسام حبيب عند هذا الحد، إذ فاجأ الجمهور بصعوده إلى المسرح ومشاركة الفنان رامي صبري الغناء، في لحظة حظيت بتفاعل كبير من الحاضرين.

وخلال الحفل، حرص رامي صبري على الدفاع عن حسام حبيب، معبّراً عن استيائه من بعض والتعليقات التي تُنشر عنه عبر ، ومعتبراً أن الكثير مما يُتداول لا يعكس الحقيقة.

وجاء هذا الظهور خلال احتفال رامي صبري بمرور عشرين عاماً على انطلاق مسيرته الفنية، في حفل أُقيم في القاهرة الجديدة، وشهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

ويأتي الاهتمام بحياة حسام حبيب العاطفية في ظل استمرار ارتباط اسمه بطليقته شيرين عبد الوهاب في الأخبار الفنية، بعد علاقة زوجية شهدت العديد من الخلافات والأزمات التي شغلت الجمهور خلال السنوات الماضية، قبل أن ينتهي زواجهما بالطلاق.

وبين المقاطع التي وثّقت ظهوره ممسكاً بيد الشابة، والتعليقات التي رجّحت دخوله في علاقة حب ، يترقب المتابعون أي توضيح من حسام حبيب بشأن طبيعة علاقته بمرافقته، التي أثارت اهتماماً واسعاً بمجرد ظهورها إلى جانبه.