وأوضح عفيفي، في منشور عبر حسابه على " "، أن شيرين تمرّ بحالة نفسية صعبة أثّرت في قدرتها على الالتزام بالخطة العلاجية. وربط الطبيب بين الضغوط النفسية وارتفاع هرمون الكورتيزول، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن، ولافتًا إلى أنه لا يستطيع الوصول إليها حتى الآن.

وجاءت تصريحات الطبيب بعد ظهور شيرين في عزاء والدة المايسترو عبد المجيد، حيث لاحظ متابعون تغيرًا في إطلالتها، ما أثار تساؤلات عبر .

وكان عفيفي قد أعلن في أغسطس/آب الماضي نجاح خطة استمرت 100 يوم، اعتمدت على نظام غذائي صحي والمشي، بالتزامن مع عودة شيرين إلى إحياء الحفلات.