إمرأة تعتدي على الممثل شارلي شين في منزله في ماليبو

وأفاد مكتب الشريف في بيان بأن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس هرعوا إلى فيلا الممثل الفاخرة بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع "اعتداء واضطرابات"، وفقا لفرانس برس.وتبيّن أن الممثل هو الضحية، بحسب البيان، الذي أشار إلى "توقيف المشتبه بها وتُدعى إليكترا شروك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة"، وكذلك بتهمة "السطو".وأوضح البيان أن المرأة هاجمت الممثل تشارلي شين "عندما فتح الباب".وأورد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن إليكترا شروك، البالغة من العمر 47 عاماً، جارة تشارلي شين، مضيفا أنها "مزقت قميص تشارلي وحاولت خنقه" وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.وذكّر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.وأصبح تشارلي شين واسمه الحقيقي كارلوس إستيفيز نجما عالميا بفضل أفلام مثل "بلاتون" و"وول ستريت" في ثمانينات القرن العشرين، وهو نجل الممثل مارتن شين وشقيق الممثل المسرحي إميليو إستيفيز.