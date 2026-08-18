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نيمار يبكي ويرقص مع ابنته.. فيديو عائلي مؤثر يخطف الأنظار
نيمار يبكي ويرقص مع ابنته.. فيديو عائلي مؤثر يخطف الأنظار
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نيمار يبكي ويرقص مع ابنته.. فيديو عائلي مؤثر يخطف الأنظار

فن و منوعات

2026-08-18 | 04:38
نيمار يبكي ويرقص مع ابنته.. فيديو عائلي مؤثر يخطف الأنظار
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Aljadeed
نيمار يبكي ويرقص مع ابنته.. فيديو عائلي مؤثر يخطف الأنظار

خطفت لحظات عائلية جمعت النجم البرازيلي نيمار بابنته مافي الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر متأثراً إلى حد البكاء خلال عرض باليه شاركت فيه طفلته، قبل أن يفاجئ الحضور بالنزول لمشاركتها الرقص بنفسه.

ووثقت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية برونا بيانكاردي، والدة مافي، جانباً من العرض الذي أقيم صباح الاثنين 17 أغسطس، حيث ظهرت الطفلة البالغة من العمر عامين إلى جانب زميلاتها وهن يؤدين رقصة جماعية أمام عائلاتهن.

وخلال العرض، لم يتمكن نيمار من إخفاء تأثره وهو يشاهد ابنته تؤدي حركاتها على المسرح، إذ ظهرت الدموع في عينيه، ما دفع برونا إلى ممازحته ووصفه بـ"الأب كثير البكاء".

ولم تتوقف اللحظات اللافتة عند تأثر نجم كرة القدم، إذ ظهر في مقطع آخر وهو يشارك ابنته الرقص وسط أجواء من المرح والتشجيع، في مشهد سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، مشيدين بمشاركة نيمار ابنته تفاصيل يومها وحرصه على التواجد إلى جانبها في مناسباتها الخاصة بعيداً عن أجواء كرة القدم والملاعب.

بدورها، شاركت برونا مقطعاً آخر لمافي خلال العرض، وعبّرت عن تأثرها بسرعة نمو طفلتها، وكتبت معلقة: "تكبر بسرعة، طفلتي الأولى".

وبعد انتهاء عرض الباليه، تحولت الأجواء من الرقص إلى كرة القدم، إذ ظهرت مافي وهي تلعب الكرة مع والدها مرتدية زي الباليه. وتمكنت الطفلة من تسجيل هدف في مرماه، ليمزح نيمار قائلاً إنها "ورثت ذلك عن والدها"، قبل أن يحتضنها في لقطة عائلية أخرى لاقت تفاعلاً واسعاً.

كما ظهرت مافي برفقة شقيقها دافي لوكا، البالغ من العمر 14 عاماً، أثناء توجههما إلى مناسبة الباليه، في مشهد وثقته برونا معبرة عن سعادتها بمرافقة الشقيق الأكبر لأخته الصغيرة.

ويعيش نيمار وبرونا بيانكاردي أجواء عائلية لافتة مع ابنتيهما مافي وميل، فيما ينتظر الثنائي استقبال طفلة ثالثة خلال الفترة المقبلة.

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